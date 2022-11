El feminicidio de Ariadna exhibe nuevamente el encubrimiento y deficiencias de las fiscalías

El fiscal de Morelos intentó encubrir el feminicidio de la joven de 27 años, denunció la jefa de Gobierno de la CDMX

Luz Rangel / Nadia Sanders

La Lista

El feminicidio de Ariadna Fernanda Leal, de 27 años, ha exhibido, nuevamente, las deficiencias y el encubrimiento de las fiscalías locales en los casos que investigan, en particular, del fiscal del estado de Morelos, acusado de encubrir el crimen en contra de la joven.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció ayer que el fiscal Uriel Carmona intentó encubrir el feminicidio porque hay un vínculo con uno de los implicados, Rautel “N”, quien se entregó a las autoridades de Nuevo León la madrugada de este lunes.

Ariadna Fernanda López Díaz desapareció la noche del 30 de octubre en la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México, y su cuerpo fue hallado al siguiente día por la tarde en la carretera de México a Tepoztlán, Morelos, por unos ciclistas, quienes difundieron fotos de señas particulares de la joven para alertar si alguien la conocía.

El fiscal Uriel Carmona dijo ante medios de comunicación que la necropsia indicaba que la joven había muerto por una broncoaspiración causada por una congestión alcohólica y descartó que tuviera signos de violencia.

Sin embargo, el cuerpo de la joven fue trasladado a la Ciudad de México, a petición de sus familiares y el caso dio otro giro. Vanessa “N”, conocida de Ariadna, fue detenida el fin de semana y este lunes se le dicto prisión preventiva, por lo que enfrentará su proceso presa en el penal de Santa Martha Acatitla. La madrugada del lunes, casi mil km al norte de la capital del país donde ocurrieron los hechos, se entregó a las autoridades de Nuevo León Rautel “N”, quien dijo ante medios que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades.

“Ella se fue solita de ahí. Los mismos invitados que estaban en el Fisher’s fueron a mi casa, de ahí nos fuimos temprano, porque era domingo”, dijo ante medios.

Rautel, de 34 años, dijo tener una empresa de logística y de aduanas y que está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades.

A las 13:00 horas dio inicio una marcha en la Ciudad de México del Monumento a la Revolución a la sede de la fiscalía capitalina donde familia y amigas de la joven se reunieron con Brenda Celina Bazán Varela , fiscal especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México, a quien le pidieron justicia.

A la misma hora en que inició la marcha, Sheinbaum, vista como aspirante presidencial para el 2024, mostró en conferencia de prensa varios videos de cámaras de seguridad en distintos puntos donde estuvo Ariadna, entre ellos, un restaurante en la colonia Roma Norte y de un edificio de departamentos en Campeche 175. En la serie de imágenes aparece un hombre de barba, aparentemente cargando el cuerpo de Ariadna sin vida en el estacionamiento del edificio.

“El Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio por presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos”, dijo Sheinbaum, quien garantizó que no habrá impunidad para ningún delito, pero en especial para los feminicidios.

El fiscal de Morelos no ha dado declaraciones, mientras que ya surgió un movimiento en change.org para exigir la renuncia del fiscal, el cual llevaba 8 mil 500 firmas hasta las 20:30 horas del lunes.

El padre de Debanhi Escobar hace un llamado a los familiares a que no desistan

La joven había sido reportada como desaparecida el 9 de abril. Foto: Especial.

El caso de Ariadna reavivó el de Debanhi Escobar, una joven reportada como desaparecida en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y cuyo cuerpo fue encontrado en la cisterna del motel Nueva Castilla 13 días después. Los primeros estudios forenses practicados por la Fiscalía de Nuevo León reportaron que la joven murió de un golpe en la cabeza.

Mario Escobar, padre de Debanhi, tuvo que hacer una necropsia por su cuenta debido a la desconfianza que tenía de la Fiscalía de Nuevo León, que no hizo labores de búsqueda inmediata de la joven en cuanto fue reportada como desaparecida.

La joven fue revictimizada y hubo filtraciones a medios de comunicación para tratar de distraer a la opinión pública de la ineficacia de las autoridades.

Mario Escobar dijo a La-Lista que alienta a familia y amistades de Ariadna a que no desistan.

“Que no desistan, luchen por la verdad, por su verdad. Yo sé que lamentablemente va para largo pero hay que estar dispuestos y no tener miedo. Mi hija no cayó a la cisterna y que no jueguen con mi inteligencia ni con la de mi esposa, lo mismo con la familia de Ariadna”, dijo Mario Escobar.

Este martes se cumplen siete meses de que Debanhi salió con dos personas para ir a una fiesta.

“Mañana (martes) se cumplen siete meses de que Debanhi salió de la casa, el 8 de abril, y pensaba tocar el tema de Ariadna. El mensaje para la familia de Ariadna es que mi esposa y yo estamos con ustedes, sabemos que es un momento muy difícil, es muy difícil perder a una hija pero continúen con la frente en alto, señalen lo que tengan que señalar cuando no estén de acuerdo”, agregó.

Sobre la petición de la destitución del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, dijo que en el caso de su hija, dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León fueron destituidos el 27 de abril, mientras que el titular de este órgano, Gustavo Adolfo Guerrero, presentó su renuncia el 5 de octubre.

“Que caigan, no importa quién tenga que caer, señalé a Rodolfo Salinas y a Javier Caballero y ya no están, sí pueden caer los funcionarios”, menciona sobre el Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas y el Fiscal Antisecuestros, respectivamente, que en su momento fueron destituidos en Nuevo León.

Este artículo fue publicado originalmente en La Lista