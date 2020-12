El perfil de los nuevos funcionarios que nadie se esperaba

El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas nombró a personas que no tuvieran una agenda o compromisos propios que pudieran entorpecer el próximo proceso electoral

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Durante esta semana fueron nombrados dos personas en puestos claves en cualquier administración. La ex directora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), Cecilia Flores Pérez tomó protesta como Secretaria de Gobierno; y Olaf Gómez Hernández, quien se desempeñaba como juez de control rindió protesta como Fiscal General del Estado.

Los perfiles de los nuevos titulares de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado son diferentes a la de sus respectivos antecesores. Pareciera que la lógica del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas para hacer estos nombramientos fue tener a personas que no tuvieran una agenda o compromisos propios que pudieran entorpecer el próximo año electoral, que fueran personas conocidas por él y fueran disciplinados (no estoy segura que sea la palabra más conveniente, pero “obedientes” tampoco se me hace el termino correcto) con la administración que dirige.

Cecilia Flores tiene una formación como docente, ha sido empresaria y encabezó la administración en San Cristóbal de las Casas.

En tanto, Olaf Gómez Hernández en licenciado en Ciencias Jurídicas, lo que fue cuestionado por algunas personas porque uno de los requisitos para ocupar el cargo es ser licenciado en derecho, la verdad es que se me hace una cuestión meramente semántica y no algo que se pueda cuestionar con muchos fundamentos y más cuando sus posgrados han sido en el mismo ámbito.

Lo “mejor” de estos dos funcionarios es que no tienen las aspiraciones y la agenda propia de sus antecesores, o al menos, hasta ahora no han dado muestras de que la tengan. Tampoco tienen los pactos que en algún momento llegaron a tener, por su cuenta, las personas que estuvieron en su puesto en otras administraciones, y hasta ahora no parecen tener la malicia de quienes han estado en ese cargo.

Hay quienes por todo lo anterior asumen que, precisamente no están aptos para el puesto; pero considero que es interesante ver estos perfiles que entran como con un lienzo en blanco (no quisiera decir que gris) para ver qué color toman.

Nadie se esperaba que fueran estas personas y con estos perfiles quienes encabezarían estos espacios clave. Lo bueno de personas que no tienen tanto pasado es que siempre se les puede dar el beneficio de la duda.