El precio de la tortilla aumentará más de lo esperado este año, advierten representantes del sector

Las tortillas se enfrentan a un complejo panorama, lo que podría provocar que el precio del kilo pueda alcanzar a finales de 2022 los 30 pesos

Beatriz Gaspar / La Lista

El precio de la tortilla en México no logrará estabilizarse o ir a la baja como busca promover el plan anti inflación presentado por el gobierno federal el 4 de mayo, aseguraron representantes del sector. Por el contrario irá al alza.

Alfredo Ceja, secretario de la Gran Alianza de la Industria de la Masa y la Tortilla, que agrupa a 140 mil tortillerías, afirmó a La-Lista que no fueron consultados previo a la presentación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), presentado el 4 de mayo y que el sector de las tortillerías se ha visto afectado desde la pandemia.

“En los últimos meses las tortillerías tradicionales hemos sufrido mucho, están por desaparecer porque con la llegada de la pandemia hubo un impacto económico, más la insuficiente producción de maíz del país, pues del total del maíz que se consume, el 60% se tiene que importar porque no tenemos la capacidad”, dijo Ceja.

Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, dijo por separado a La-Lista que el precio de la tortilla ha aumentado más en los últimos tres años que en sexenios anteriores y su proyección del precio para este año es que no habrá un freno al incremento del precio.

“En una administración normal la tortilla tenía un incremento de un peso anual y en esta mitad de sexenio ha sido de entre 5 y 7 pesos. En lugar de ser 3 pesos, se duplicó”, dijo López.

Ambos representantes del sector ven lejana la posibilidad de que el precio de la tortilla se estabilice durante 2022.

Ceja fue contundente al decir que ve altas posibilidades de que alcance los 30 pesos por kilo. “No, definitivamente no (puede bajar el precio), podría llegar (este año) a los 30 pesos si las cosas siguen como van”, dijo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) la tortilla de maíz tuvo una inflación anual a marzo 2022 de 17.1%, superior a la inflación general registrada en ese mes (7.45%) e incluso la de la primera quincena de abril (7.68%).

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) también indicó que el precio de la tortilla subió 18.5% anual en tortillerías tradicionales y 8.4% en tiendas de autoservicio y agregó que el PACIC dejó fuera a la producción comercial de maíz, generada por 400 mil medianos productores.

El 98.6% de los mexicanos consume tortillas en su dieta diaria, 68% la consume casi diario o diario y el 93.4% la compra en tortillerías de barrio o de venta a granel, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El país se enfrenta a un panorama inflacionario no visto en más de dos décadas. Con el fin de contener el alza de los precios que consumen los mexicanos, como la tortilla, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó este mes el Paquete contra la Inflación y la Carestía, sin embargo, el gremio de la tortilla no fue consultado para ser integrado a esta medida, aunque sí participó la empresa Maseca.

Dos semanas después, el presidente hizo un llamado a los tortilleros a no abusar en el incremento del precio de la tortilla bajo el pretexto del aumento en el precio de los insumos, y a los productores a “hacer patria” para enfrentar la pandemia.

El efecto de la guerra en el precio del maíz

El conflicto entre Rusia y Ucrania le suma una variante más a la situación del gremio tortillero. El maíz es una materia prima o commoditie que cotiza en la bolsa y depende del mercado internacional.

Ceja explicó que el precio de la tonelada de maíz, la materia prima de la tortilla, aumentó: en enero de 2019, previo a la pandemia, una tonelada rondaba los 4 mil 200 pesos, hoy cuesta alrededor de 9 mil pesos.

“Para nosotros es triste y lamentable porque creemos que alguien no lo está aconsejando adecuadamente al presidente, creemos que no sabe toda la realidad que estamos pasando, no podemos con los gastos (como de gas, luz e insumos)”, afirmó Ceja, también secretario de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Coacalco, Estado de México.

Por su parte, López señaló que “la industria de la masa y la tortilla es un negocio que no paró durante la pandemia, que no despidió a nadie, nos parece muy triste y seguimos adelante con o sin el apoyo”.

Para Ceja el mayor problema es que el plan del gobierno es a largo plazo en cuestión de producción de granos y de ser autosuficientes. “No pueden decir que siembren maíz o trigo, hay sequía e inseguridad”.

Para ambos el mayor reto que ven para los tortilleros es la permanencia de los negocios. “Si no aumentamos el precio constantemente para salvar los costos de producción no vamos a sobrevivir”, dijo Ceja.