El regreso a clases en línea, el reto y la carga para las madres de familia

Te compartimos el testimonio de madres de familia en este proceso educativo durante el primer día de clases

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El ciclo escolar 2020-2021 inició en Chiapas con clases virtuales y una manifestación del magisterio. Debido a la contingencia sanitaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió que las clases iniciarán en línea.

Por medio de las redes sociales les preguntamos a las madres y padres de familia su experiencia en el primer día de regreso a clases. De las 47 respuestas que recibimos, solo dos correspondían a hombres. Acá te compartimos algunos testimonios, que consideramos serían significativos y dibujan en algo lo que están pasando las madres en este regreso a clases.

Lorena Villafuerte. Madre de familia y trabajadora.

La niña la dejamos en su colegio con las clases en línea. Ella es más responsable y aplicada y desde el ciclo anterior demostró que bajo ese sistema si puede sola. Yo solo me hago cargo de auxiliarla y pasarle su desayuno. Es preparatoria.

El niño que va en primaria decidimos sacarlo del colegio y lo inscribí en una primaria de gobierno para que este matriculado, pero le conseguí una maestra jubilada quien le dará las clases en las mañana en su domicilio solo a él 4 días a la semana porque eso de la televisión y que sean autodidactas pues no nos parece. Él necesita una atención más personalizada. De él me ocuparía de moverlo por las mañanas. En la escuela de gobierno tiene que presentar sus cuadernos con apuntes y en su momento hacer las evaluaciones.

Cabe mencionar que este ciclo yo me encargaré de ellos y mi trabajo en línea. No podré regresar presencial a ninguna otra actividad mía. Creo que somos varias madres de familia trabajadoras que estamos con esa dificultad de atenderlos o regresar a trabajar.

Rebeca Hernández. Madre de familia y profesora.

Como madre de familia un poco preocupada porque no encontraba los canales, aunque mis niños estaban ilusionados por descubrir cómo era la clase por medio de TV. Como profesora opino que no está bien organizado ya que no se tocó contenidos y fue puro entretenimiento.

Luz Martínez. Madre de familia y artista

Mi hija va en secundaria, en una escuela pública mi tele no agarro nunca el canal 3.2 pero los maestros estaban atentos y nos sugirieron el 20.1. Nos mandaron una lista de canales. Nos comunicaron que estas primeras semanas eran de repaso auxiliados a lo que se ve en la tele. Mi hija estaba emocionada y se levantó temprano pero su horario era hasta las 11:00 así que se esperó. Desde ayer busco su cuadernito para apuntar me dio ternura ver como limpiaba su mesita y puso su lapicera a un ladito.

Me dijo que el contenido es aburrido, peroestamos a la espera en lo que las maestras y maestros nos mandan la dinámica de trabajo para complementar lo que se ve en televisión. Muchas compañeras y compañeros de mi hija no cuentan con lap, pero los “papis” por el celular nos estaremos mandando información y cuidaremos el crédito para que tengan acceso a internet. En mi caso soy privilegiada, pues, contamos con una lap y tenemos internet en casa para cuando se necesite. Como mamá me siento muy preocupada por mi comunidad pues no todos los “niñes” tienen las herramientas necesarias para complementar la educación. Pero el esfuerzo será de “todes”.

Ana María López Arroyo. Madre de familia y trabajadora.

Un caos. En algunas escuelas no hay organización a la hora andan pidiendo que hagan los grupos. La verdad en la mañana nos volvimos locas con tanto mensaje buscando maestros y a los compañeros. Primer día y ya termine con dolor de cabeza.

Karen Morales. Madre de familia y comerciante.

Cinco minutos de atención y luego me dice: “Yo quiero estar con mis amiguitos y mi maestra”.