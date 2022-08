El rescate de los mineros tardaría de 6 a 11 meses, acusan familias

Los familiares rechazaron el plan de las autoridades y exigieron que el rescate sea lo más rápido posible

Redacción / La Lista

Familiares de los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón de Sabinas, Coahuila, informaron que las autoridades les aseguraron que el rescate de los trabajadores podría durar de seis a 11 meses.

Apuntaron que fue Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), quien les detalló que el plan a seguir es realizar un tajo abierto, que contenga rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina.

Sin embargo, el plan de las autoridades fue rechazado por los familiares, quienes les exigieron que el rescate sea lo más pronto posible.

“No queremos la opción del tajo. Queremos que vean otras opciones. Les dijimos de plano que no. Nos dijeron que es lo único que pueden hacer (…) Queremos que nos los entreguen y no se tarden”, declaró Juani Tijerina, hermana de uno de los mineros atrapados, a medios de comunicación.

Además, acusaron que las autoridades “les están mintiendo constantemente”, por lo que exigieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acuda a la zona y les dé una explicación sobre el rescate de los 10 mineros.

“Él (AMLO) nos dijo que nos iba a cumplir, a dar a nuestros familiares. Ahorita queremos que venga y que nos dé opciones”, solicitaron los familiares.

Los familiares exigen la pronta actuación de las autoridades para el rescate de los 10 mineros atrapados. Foto: EFE

Además, aseguraron que no recibirán ningún tipo de indemnización hasta que les entreguen los cuerpos de sus familiares.

“No vamos a aceptar la indemnización hasta que no nos los entreguen (…) Lo que queremos es justicia y no los vamos a dejar ahí. Nos los vamos a dejar nada más por ellos. Si en tres semanas no pudieron hacer nada, ¿usted cree que en un año nos van a entregar?”, cuestionaron.

El 3 de agosto, 10 mineros quedaron atrapados en un pozo carbonero debido a una inundación. Los estudios suponen que el agua proviene de una mina cercana llamada Conchas Norte, la cual fue cerrada hace años justamente porque resultaba incosteable bombear el agua que se filtraba.

Desde entonces, la batalla de las labores de rescate se han centrado en desfogar el agua a través del uso de bombas.