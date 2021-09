El sentir y pensar de la investigadora feminista Marta Lamas

En este texto hablamos del libro “Dolor y Política”

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Marta Lamas se ha convertido dentro de los feminismos en una mujer polémica. Hay quienes la critican por la postura que tiene sobre ciertos temas como: el acoso sexual, el movimiento “Me too” y el trabajo sexual. Algunas personas ven en ella una mujer que lleva décadas trabajando en los derechos sexuales y reproductivos, derecho al aborto legal y que ha combinado su labor académica con el activismo. Y estamos las que, Marta Lamas nos sigue pareciendo una voz que hay que escuchar y entender, a quien que hay que reconocerle (como a muchas) todo el trabajo que ha hecho desde donde está por el movimiento feminista, pero que vemos con ojos críticos algunas de sus planteamientos.

Hace unos meses salió el libro “Dolor y política. Sentir, pensar y hablar desde el feminismo” de Marta Lamas. Estaba a nada de cometer el error de decir que es su último libro; pero recientemente la Universidad Autónoma de México (Unam) le publicó “Memorias incompletas. Algunos de mis activismos feministas”, que es una serie de nueve artículos. Es admirable el grado de producción que tiene la investigadora.

A Lamas la leo de manera habitual y la he escuchado en más de una ocasión. Pero, su posición ante ciertos temas como el trabajo sexual, las expresiones del feminismo, el movimiento “Me Too”, y la violencia nunca me habían parecido tan claros como en la páginas de este libro.

En la publicación aborda los movimientos feministas en las universidades y dentro de las juventudes, las marchas del 08 de marzo en la Ciudad de México y el paro de mujeres.

Recurre a las teorías de Judith Butler, Chantal Mouffe y Wendy Brown. Dialoga con sinfín de autores: Stuart Hall, Nancy Fraser, Pankaj Mishra, Nussbaum, Dahlia de la Cerda, Long Chou, Gramsci… Tan solo para darse una idea de sus innumerables citas que hace referencia en este texto, les diré la bibliografía, notas y anexos son 100 páginas.

Lo que me llamo la atención es que no dialoga de manera directa, al menos no las cita, con las mujeres de las que habla. Por ejemplo, se refiere al movimiento de Filosofía y Letras de la Unam, pero no parece tener una conversación con las estudiantes. Sus fuentes en ese caso son la propaganda que ellas difundieron y textos periodísticos, y eso se repite con las que participan en el bloque negro o las abolicionista (la postura de Marta Lamas es en contra del abolicionismo del trabajo sexual).

La investigadora deja en claro que está muy preocupada por los acuerdos políticos entre las diferentes expresiones del feminismo y la necesidad de abrir un diálogo y llegar a consensos políticos. Sin embargo, también me queda la impresión que su postura ya está muy hecha, y que aunque le interesan los acuerdos, la conversación con posturas adversarias a la suya le cuesta.

Aunque el texto puede parecer un tanto académico, es bastante ligero para cualquier público interesado en estos temas. Pero, no es un contenido para leerse de pocas sentadas, al contrario, hay que procesarlo y abrir su propio diálogo con la autora. Mi ejemplar, que fue un regalo de un generoso amigo que me lo recomendó, quedó lleno de anotaciones y subrayados por donde sea.

Coincido con Marta Lamas que es necesario mantener el dialogo entre las diferentes expresiones del feminismo, aunque me quedo pensando si el objetivo de esa conversación deben de ser los acuerdos políticos. Considero que los consensos políticos son indispensables, pero estos deben de ser estratégicos y no de largo aliento. Podemos caminar juntas en ciertos temas, pero ir por diferentes rumbos en otros.

Las diferencias dentro del movimiento feminista son propias de las expresiones que buscan cambiar el orden social establecido, aprendamos a convivir con ellas.

“Dolor y Política” salió en este año bajo la edición de Océano. El precio del libro en físico esta entre 295 y 380 pesos. En digital se puede conseguir en 119 pesos.