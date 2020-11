El servidor público, reflexiones por Ricardo Peralta

En una charla más allá del aula, urge la necesidad de evitar que siga creciendo la corrupción, además, insiste que es menester detener la desigualdad en México

El abogado Ricardo Peralta Saucedo comenta sobre la coyuntura nacional, su perspectiva sobre el servidor público. En una charla más allá del aula, urge la necesidad de evitar que siga creciendo la corrupción, además, insiste que es menester detener la desigualdad en México.

El papel en la subsecretaria

“Para mí ser miembro de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha sido uno de los honores más grandes de mi vida, yo la he señalado como la garante de la legalidad de este país”. Tengo 28 años de conocerla, me dio la oportunidad de laborar como su pasante, es gente de trabajo.

La subsecretaría de gobierno se diseñó hace un poco más de 45 años “se han venido modificando las legislaciones administrativas y de controles de mandos jerárquicos, las funciones han venido evolucionando”, antes era una subsecretaria donde tenia bajo el cargo lo que fue el CISEN, hasta el sexenio anterior, lo único que hacían era reprimir, espiar a opositores políticos menciona Peralta.

Tuvimos a un subsecretario de Seguridad Pública apátrida, el que fue con Felipe Calderón, “cuando llega la cuarta transformación se hace un rediseño de los reglamentos de las dependencias de gobierno, sirvió para recomponer las acciones de gobierno, además de la ley de austeridad republicana”.

La subsecretaria recupera su esencia de 1917, donde fue creada la secretaria de relaciones interiores y exteriores, posteriormente se separarían, “en la 4t la subsecretaria se dedica a hacer política de puertas abiertas”. Ricardo menciona que llegando a gobernación lo primero que propuso fue eliminar todas las vallas que circundaban el palacio donde se encuentra la secretaria de gobernación, precisamente para dar un mensaje para que la gente se acercara.

Coyuntura nacional

Sobre prospectivas hacia 2021 aborda que está enfocado completamente en la academia, con casi 14 años como profesor de derecho penal en la Facultad de derecho de la UNAM y profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, “he estado pendiente de actividades académicas, he venido haciendo el ejercicio privado de la profesión, cuando soy servidor público suspendo mis actividades privadas porque esta prohibido por la ley”.

Ricardo menciona con gran satisfacción que está siempre listo, que está por ideales, que el país seguirá avanzando en esta cuarta transformación, “muy contento de haber sido parte del gobierno, esto es parte del movimiento, uno no necesariamente tiene que ser servidor público o ser legislador”, donde mejor pueda servir a Dios, al país o al presidente de la república, ahí voy a estar, afirma.

Funcionario público, sensibilidad

“Para mí ser servidor es un gran honor y una enorme responsabilidad, el hecho de servir a los compatriotas, extranjeros, debe tener uno esa mística de servicio, cumplimiento, cualquiera puede trabajar en gobierno, pero no todos son servidores públicos”.

El abogado menciona que algunos van por el sueldo, otros por el poder, otros para servir, afirma, “yo realmente estoy orgulloso de ser mexicano, esa institucionalidad lo aprendí en las aulas de la UNAM, lo he aprendido en la calle, de mi familia, del pueblo”. Además comenta que conoce gran parte del país, por lo menos cinco municipios de cada entidad.

“He recorrido mi tierra, no me cuentan, eso nos hace ser servidores públicos diferentes, algunos señores legisladores creen que están en otro país, pero no, son muchos Méxicos dentro del mismo país” por ello una de las actividades que más le apasiona es ser servidor público, enfatiza.

El país

Es menester no caer en las noticias falsas, no hay que creer todo lo que se dice en redes sociales, “algunos medios se han encargado a tener columnistas que escriben bajo ideas que son controlados por agencias, que venden paquetes de tales periódicos”.

Ahora con la madurez y sabiduría de la gente ya saben discernir, “el movimiento que encabeza el presidente no solo es fuerte, sino unido, la gente sigue organizándose”. Ricardo Peralta enfatiza que la gente sabe quienes son los que han traicionado a México, es parte de la transformación eliminar esos fenómenos delictivos, sociológicos que tanto daño han causado al país.

“Este sexenio acaba en el 2024, pero no todo termina ahí, quiero enviar un saludo afectuoso a todos los lectores, a los amigos de Chiapas”.

Abogado y maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Es especialista en materia de inteligencia, contra inteligencia, prevención del terrorismo y su financiamiento, fungió como subsecretario de gobernación en 2019, además de administrador General de Aduanas.