El sitio que nos enseña que el amor es político

El blog de Coral Herrera es un sitio en donde se trata de desmitificar el amor romántico

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El sufrimiento no es amor. No son dramas, no es violencia, no son promesas irreales, tampoco es posesión o ejercicio de poder, no es chantaje, o al menos, no debería de serlo. El amor es tranquilidad, es el reconocimiento de los derechos de la otra persona, es sinceridad, es libertad. Coral Herrera Gómez asegura que otras formas de querer son posibles y que lo romántico es político. Lleva años trabajando en este tema y tiene un blog dedicado a ello.

En este mes el amor romántico nos invade por donde sea. Ese amor que nos enseñan en las canciones, las películas, inclusive, que aprendemos en la misma familia, en donde sufrir es cosa que se ha naturalizado. “Es que así son los hombres”, “¿Qué puedo hacer si esta cruz me tocó cargar?”, “me cela porque me quiere”, “Y es que no se le puede pedir todo a una pareja” son frases que escuchamos de manera habitual y algunas de ellas aplican para ambos sexos. Las hemos interiorizado, las hemos dejado de cuestionar.

Algunas personas hasta se han dado por vencidas y piensan que no hay otro remedio que el amor sufrido, el estar feliz a medias o a veces. Aunque sea mal, pero más vale que estar en soledad.

También se tiene la falsa idea que “el amor todo lo puede” y genera una esperanza paralizadora porque se aspira que algún momento las cosas van a cambiar por sí solas y eso no pasa lo que ocasiona frustración.

Coral Herrera es una escritora española. Se ha dedicado a escribir e investigar sobre las relaciones humanas desde la perspectiva feminista. Creó una página llamada “Laboratorio del amor”, que es una red social dirigida a mujeres en el que se imparten talleres, pero sobre todo es un espacio de acompañamiento y construcción de conocimiento colectivo agrupado en torno a tres ideas: “Lo Romántico es político”, “Ningún amor es ilegal”, y “Otras formas de quererse son posibles”. Tengo, realmente, poco qué decir sobre esta red porque no he tenido oportunidad de participar.

Pero, de lo que soy asidua lectora es de su blog. En él se pueden encontrar artículos, vídeos, libros y entrevistas. Los artículos es de lo más consultado y hay de los que abordan los tópicos más diversos sobre el amor: cómo cuidarte y cómo cuidar a tu ex durante la separación; por qué lo romántico es político; las mujeres con las que nos comparamos; el amor ateo; la felicidad es política; amores compañeros. En cualquier situación amorosa en la que se encuentre alguno de estos textos le pueden resonar y la mayoría de ellos sin importar el sexo que se tenga.

El amor, sin duda, trastoca nuestra vida entera. Pero, la forma en cómo lo vivimos muchas veces resulta ser una trampa que no nos permite organizarnos, vivir de manera libre, tener relaciones afectivas de forma sana.

Las lecturas que están en el blog no son por sí sola un antídoto para el amor romántico, pero nos ayudan a cuestionarnos lo que hemos creído por años que es el querer a alguien. Nos enseña, como dice la autora, que otras formas de querer son posibles y también deseables.

