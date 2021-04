Elche se queda sin Carillo y Fidel para el duelo en El Sadar

Tras la confirmación de dos bajas en el equipo por parte del entrenador Fran Escriba, las cosas parecen no marchar bien para los franjiverdes

Aquínoticias Staff

Las cosas parecen no marchar muy bien para el Elche, ya que su entrenador Fran Escriba ha confirmado que hay dos bajas en el equipo. Concretamente, son las dos armas ofensivas que tiene el equipo para hacer frente en el duelo contra Osasuna. Recordemos que este duelo se va a llevar a cabo el domingo a las 14:00 horas en El Sadar.

Las dos bajas corresponden a Guido Carrillo y a Fidel Chaves. En el caso de Carrillo este terminó sufriendo una pequeña rotura muscular que le imposibilita estar al menos en los próximos compromisos.

Estos tres compromisos como debemos saber son en Osasuna, Real Valladolid y Levante. De hecho, se espera que el mismo esté disponible para recibir al Atlético de Madrid un regreso que estaría muy justo.

Por su lado, la otra baja que tiene el equipo corresponde a Fidel Chaves, el cual tiene que ausentarse en la visita a los rojillos. Sin embargo, en este caso no se trata de una lesión o algo por el estilo, sino que es a causa de una sanción. Recordemos que la pasada jornada en Huesca (3-1) este recibió tarjeta amarilla, siendo la quinta en su ciclo.

Resultado de todo esto, ahora, Elche ha perdido a dos habituales del once desde su regreso al banquillo franjiverde, hace dos meses. Esto es un problema ya que ambos jugadores son elementos importantes del juego.

Por su lado, Fidel ha logrado aportar cuatro goles esta temporada, mientras que Guido Carrillo ha llegado a anotar 3. Ambos se encuentran muy cerca del “pichichi” quien ha logrado anotar 6 goles entre Liga y Copa. Entonces su pérdida en el juego es un problema importante

Como único aspecto positivo a mencionar tenemos que Barraga y Piatti van a estar disponibles ante Osasuna. Esto se debe a que el lateral ha tenido el tiempo suficiente para recuperarse del fuerte golpe que sufrió en El Alcoraz, el cual, como muchos recordarán, lo obligó a marcharse hasta que se recuperara. Por su lado el extremo ya ha logrado superar la molestia que impidieron su presencia en los dos últimos partidos, contra Betis (1-1) y Huesca (3-1).

Dicho esto, es importante recordar que el Elche va a acudir con El Sadar con la necesidad de ganar, ya que le va a permitir salir de descanso. Recordemos que, el equipo, se encuentra a solo un punto de permanencia. Esta zona que marcan el Huesca, su anterior rival y el Real Valladolid, al cual como recordaremos tiene que recibir el miércoles de la próxima semana.

Por otro lado, es importante saber que el equipo ilicitano tiene que afrontar la visita a Osasuna con hasta cinco apercibidos: Gonzalo Verdú, Pere Milla, Josema, Rigoni y Diego González. Por otro lado, si llega a recibir otra amarilla, va a provocar que tenga una baja para su duelo contra los blanquivioletas.

Además de todo esto, no hay que olvidar que el Elche tiene un desequilibrio con los penaltis. Este tema en particular no ha sido tocado por el entrenador ,al cual se le ha preguntado mucho por ello, pero decide eludir opinar sobre los arbitrajes. Sin embargo, las preguntas sobre las decisiones desfavorables para su equipo siguen estando presentes.

Debemos tener en cuenta que, recién se está entrando al último tercio de la liga y los franjiverdes, han sufrido un penalti en cada una de sus tres jornadas. Pero no solo eso, sino que el videoarbitraje anulo una pena máxima en el Coliseum y en El Alcoraz.

Por último, los tres últimos lanzamientos desde el punto fatídico en contra, dos transformados en gol, todo esto ha motivado a que el Elche se convirtiera en el conjunto con mayor desequilibrio en penaltis de Primera. De hecho, en 30 jornadas ha cometido nueve y ha tirado dos. Como resultado, deja un balance de -7.

Por otro lado, solo el Granada ha realizado más penas máximas (11) y los franjiverdes cierran la tabla de penaltis ejecutados. Entonces, el Elche debe hacer con mejores técnicas para asegurar su continuidad, de lo contrario van a seguir teniendo problemas a lo largo de los siguientes partidos.

