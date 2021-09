Embarazo en adolescentes y matrimonio infantil, prácticas aún vigentes en el país

El próximo 26 de septiembre es Día Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente

Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias

Ciudad de México. El embarazo es un problema económico y de salud en México debido a que los matrimonios infantiles siguen vigentes en algunas partes del país y las adolescentes no tienen acceso a una educación sexual, a métodos anticonceptivos, y a gozar de seguridad económica, coincidieron especialistas en el tema de cara al 26 de septiembre “Día Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente”.

Al participar en el programa de radio “Análisis Feminista”, la Oficial Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Adolescentes y Grupos Vulnerables del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Gabriela Rivera Reyes, explicó que el embarazo adolescente es una problemática provocada por distintos factores que van desde vivir en un contexto de desigualdad a falta de acceso a información sexual, por lo que 20 por ciento de las estudiantes no terminan sus estudios por tener un embarazo o casarse.

Rivera Reyes detalló que en el país una de cada 5 adolescentes no tiene acceso a métodos anticonceptivos, pero la mayoría empieza su vida sexual a temprana edad y no usan protección. Casi todas las adolescentes, añadió, comienzan a usar algún tratamiento después de 4 o 6 años que empezaron su vida sexual y 20 por ciento creía que no quedaría embaraza si no usaba protección.

Además de estas cifras, dijo, uno de cada 4 embarazos en adolescentes no fueron planeados; uno de cada 10 no fue deseado y en algunos, las menores de edad sí deseaban estar en gestación, por lo que consideró necesario que se realicen investigaciones respecto al último tema. “Por qué una niña de 12 años quisiera tener una embarazo. Tal vez porque es la única opción que tiene. Esto habla de que estamos fallando como sociedad”.

En México, añadió, hubo 390 mil embarazos en adolescentes en 2017, es decir ocurren alrededor de 380 mil embarazos en adolescentes al año. De estos cerca de 11 mil son en niñas menores de 15 años. Estos datos son resultado de violencia sexual, abuso sexual y de las desigualdades de género. En estos casos los agresiones fueron hombres que eran 10 años más grandes que ellas.

En palabras de Rivera Reyes es necesario que la “Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) sea llevada hasta los municipios y comunidades, y se le asignen recursos suficientes para que pueda enfrentar las dificultades que ha dejado la pandemia.

“Que se asignen los recursos necesarios tanto para la atención de la salud sexual y reproductiva, para provisión de servicios amigables; se fortalezcan y existan en todos los municipios al menos un servicio amigable, también se destine recursos necesarios para proporcionar una educación sexual integral”, agregó.

La integrante del Grupo Asesor de Jóvenes del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Comité del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Frida Sofía Sandoval, reiteró que el acceso de las y los jóvenes a métodos anticonceptivos es escaso porque no pueden comprarlos, muy pocos pueden tener pláticas sobre el tema con sus familias y la mayoría no posee información acerca de una vida sexual responsable.

Estas cuestiones, dijo, se agravaron aún más con la llegada de la pandemia, por ejemplo las y los jóvenes no acudieron por un método anticonceptivo porque tenían miedo de contagiarse de COVID-19 en un hospital, la economía de sus familias se vio afecta e incrementó las dificultades para que ellos pudieran discutir con sus familiares acerca de su vida sexual.

Añadió que ante este panorama es importante que estrategias como la ENAPEA busquen acercar la información sobre una vida sexual responsable a las y los jóvenes, en particular a los que pertenecen a comunidades indígenas, además de ello, sensibilizar al personal académico para que contribuyan a brindar esta información y resolver dudas.

“No se aplica una perspectiva de juventud en la educación, eso es lo que falta, el involucramiento de las mismas personas que han pasado por estos procesos en el diseño y la planeación porque en general cuando se habla de prevención del embarazo adolescente, en vez de prevenir, se busca prevenir a partir del miedo cuando no es la mejor manera a partir del miedo, éste nunca ha sido bueno cuando de trata de hacer prevención”, agregó Sofía Sandoval.

Por su parte, Rivera Reyes resaltó que para disminuir los embarazos adolescentes hay que garantizar la demanda de atención sexual y el abasto de medicamentos. Esto permitirá hacerle frente a que casi 4.2 millones de personas tienen una demanda insatisfecha de anticonceptivos en el país, pero debido al COVID-19 se sumarán a esta cifra otras 900 mil mujeres más.

Presupuesto 2022

Cuestionadas por la periodista y conductora Anayeli García Martínez, respecto al “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, entregado a la Cámara de Diputados que tiene un apartado conocido como el “Anexo 13”, que se enfoca en promover la igualdad entre mujeres y hombres, observó que aunque ha tenido un aumento de recursos, la mayoría de éstos se enfoca en impulsar los temas muy alejados a buscar la igualdad en el país.

La directora ejecutiva de Simetría (organización especializada en temas de recursos económicos), Liliana Ruíz Ortega, reiteró que el “Anexo 13” tuvo un aumento de alrededor de 232 mil millones de pesos. Cantidad que consideró alta comparada con el que se aprobó el año pasado de 2021, es decir hubo un aumento del 75 por ciento (99 mil millones de pesos).

Detalló que pareciera ser una buena noticia el aumento de recursos en el “Anexo 13”, sin embargo no lo es porque se dirigen hacia seis programas, entre ellos el Programa para el bienestar de los adultos mayores al que se le destinó 65 mil millones de pesos, el Programa de becas para el bienestar para educación básica y el Programa de becas para media superior que también tienen montos altos. Estos son las prioridades de esta administración.

“Si bien estos programas dan subsidios a la población. Cuando revisamos los resultados de estos programas, pues, en realidad no consideran la perspectiva de género en su diseño y operación, es decir no realizan un diagnóstico de cómo un problema afecta a hombres y mujeres de forma diferente. Un programa debería incluir estrategias para reducir las brechas de género y no están enfocados en fomentar la igualdad”, añadió.

En cambio, resaltó, alrededor de 22 mil pesos se asignaron al Programa para atención a mujeres víctimas de violencia, lo que es un aumento muy pequeño. Al igual otros programas para atender la violencia de género obtuvieron presupuestos muy reducidos o que fueron disminuidos, por ejemplo, los recursos del Programa para promover la atención de la violencia contra las mujeres disminuyó a menos .3 por ciento, es decir le quitaron 800 mil pesos.

Enfatizó que los 12 programas que están dirigidos al empoderamiento y erradicación de la violencia contra las mujeres tuvieron una perdida de 82.5 millones, por lo que llamó a que se revisen las disminuciones planteadas y a repensar qué es lo que se busca con el dinero otorgado al “Anexo 13” si se busca dirigir recursos hacia las mujeres o a buscar una verdad igualdad en el país.

