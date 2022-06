Emprenden iniciativa para rescatar del abandono espacios públicos de Chiapas

En los 124 municipios del estado, se están implementando diversos proyectos educativos y recreativos para la ciudadanía

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

A partir del mes de julio, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana estará implementando en los 124 municipios del estado, el proyecto de recuperación de espacios públicos, con el fin de que la población se apropie de lugares recreativos que fueron abandonados u ocupados para actividades nocivas.

Emma Itzel Orantes Ortega, directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, dio a conocer que, en colaboración con instituciones educativas, deportivas y de seguridad están llevando a cabo diversos proyectos, que tienen como fin prevenir la violencia, las adicciones y el acoso escolar, por lo que han abiertos espacios para la participación ciudadana.

Uno de los proyectos a desarrollar, comentó que está enfocado a la recuperación de parques y otros espacios públicos, con el fin de incentivar a la población a que visite y participe en actividades deportivas y recreativas, ya que, ante el abandono y apropiación de terceros, estos han sido focalizados como puntos rojos, por lo que la apropiación ciudadana será esencial para que el proyecto perdure.

“Y en la recuperación de espacios públicos, porque tenemos que apropiarnos de los espacios para que se cree ese espacio para que uno pueda ir y hacer ejercicio, y no se preste a que ahí no está la luminaria, empiecen a tomar (alcohol) dentro de los espacios, hace que las familias no lleguen a esos espacios”, expresó Emma Itzel Orantes Ortega.

A partir de los datos que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), verificarán los espacios que se pueden recuperar en Chiapas, por lo que la tarea será focalizarlos, recuperarlos y promocionarlos.

Orantes Ortega comentó que, así como en este plan de recuperación, se trabaja en proyectos como el de escuelas con valores, en donde se capacita a padres y madres de familia, a docentes y a alumnos, y al final de dicha capacitación el Centro dota a las escuelas con herramientas tecnológicas por medio de tabletas, para continuar promoviendo los valores en las aulas.

En este sentido, la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, extendió su invitación a los centros educativos y laborales a que se acerquen a la institución para capacitarse en temas de prevención de adicciones, prevención de la violencia, prevención del acoso escolar, prevención de violencia en el noviazgo y otros más que se brindan de forma gratuita en la entidad.

“Independientemente de las conferencias y talleres que están de planta en el Centro Estatal, y que de verdad si necesitan alguna conferencia en prevención de adicciones, prevención de la violencia, prevención del acoso escolar, prevención de violencia en el noviazgo, tenemos capacitadores y ponentes… a los municipios”, destacó.