En 90 por ciento de casos de violencia contra mujeres el agresor fue su pareja: RNR

Redacción Cimac Noticias

Ciudad de México. Durante el primer trimestre de este año, 3 de cada 100 mujeres dijeron haber sido víctimas de intentos de feminicidio y al día, 40 mujeres reportaron ser víctimas de violencia en sus hogares de acuerdo con las llamadas recibidas por personal de la Red Nacional de Refugios (RNR); en 90 por ciento de los casos, el agresor fue el esposo, pareja, o expareja.

En un comunicado, tras dar a conocer que la violencia se incrementó en un 35 por ciento en comparación con 2020, la RNR señaló que 60 por ciento de las llamadas es por violencia psicológica, 39.2 por ciento por violencia física, 15 por ciento por violencia sexual y 17.3 por ciento manifestó haber experimentado todas esta violencias.

En 90 por ciento de los casos, los agresores fueron las parejas, esposos o exparejas de las mujeres, de los cuales 28 por ciento cuentan con antecedentes penales por delitos como secuestro, narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. Mientras que 19 por ciento de los agresores tienen vínculos militares o políticos, por lo que la mayoría de mujeres temía acceder a servicios de atención y protección.

De enero a marzo de 2021, resaltaron, 3 de cada 42 mujeres que acompañó la RNR ya había solicitado ayuda institucional, sin embargo, nunca obtuvieron una respuesta. “Situación que demuestra la incapacidad del gobierno para garantizar la vida y seguridad de las mujeres y niñas así como de la grave impunidad que existe en el sistema de justicia”, expresó la Red.

“La policía me llevó a una delegación para levantar una denuncia, en ese momento no me toman la denuncia y me enviaron a otra oficina y tampoco me reciben la denuncia, me dicen que no es ahí, eso me iba frustrando…por eso muchas mujeres no denuncian, porque sienten que no les hacen caso, sienten que están abandonadas por su gobierno”, denunció una mujer a la RNR.

A un año de la pandemia, las mujeres y niñas continúan enfrentando esta doble pandemia: la violencia contra ellas en sus hogares. Ejemplo de ello es que las llamadas de auxilio a las líneas de atención y orientación aumentaron un 69 por ciento durante el primer trimestre del 2021.

La Ciudad de México, expusieron, se colocó como la entidad con más solicitudes de apoyo por parte de mujeres víctimas de violencia con un 25.30 por ciento, seguida de el Estado de México con 24.9 por ciento y Puebla con un 4.10 por ciento. Cifras que no aseguran que en otras entidades las mujeres se encuentren en contexto más graves de violencia.

En cuanto a la infancias, explicaron que un 26 por ciento solicitó protección y refugio luego de vivir agresiones en su hogares, por lo que 3 de cada 10 niñas y niños fueron violentados de manera física y psicológica; 2 de cada 10 vivió violencia económica; y 5 de cada 100 sufrió abuso sexual.

La Red consideró que 2020 fue uno de los años más violentos contra mujeres y niñas debido al confinamiento y a la ausencia de estrategias integrales e intersectoriales por parte Estado mexicano para prevenir y atender la violencia. Este mismo patrón se está repitiendo y agravando en lo que va del año 2021, afirmó.

Cabe recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo en numerosas ocasiones que el aumento de llamadas al 911 por violencia contra las mujeres eran falsas y que no existía ningún repunte sobre este tema. Declaraciones que sostuvo a pesar de que las cifras revelaron otro panorama, por ejemplo, las llamadas al 911 por violencia contra las mujeres pasó de 21 mil 727 llamadas en febrero a 26 mil 171 en marzo de 2020.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública reportó que durante el mes de marzo 2020, disminuyó el número de carpetas de investigación iniciadas por feminicidio en todo el país, pero hubo un aumento de mujeres víctimas de homicidio doloso entre febrero y marzo al pasar de 219 víctimas a 254 en el último mes, la cifra más grande reportada en el año 2020.

Ante ello, organizaciones civiles que acompañan a víctimas, entre ellas la RNR, Equis Justicia y el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio emitieron comunicados y cartas dirigidas al mandatario para exigir que el gobierno desarrollara acciones efectivas ante el aumento de violencia.

En sólo 2 meses de 2020, marzo y abril, la RNR reportó haber brindado ayuda a 2 mil 633 mujeres, 57 por ciento de las mujeres atendidas dijo haber vivido violencia por parte de sus parejas o esposo. Mientras que en el primer trimestre de 2021 apoyó a 6 mil 596 mujeres, niñas y niños.

Ante este contexto, la RNR llamó al Estado mexicano y a sus políticos a que contemplen siempre y no sólo en la coyuntura electoral a las mujeres y que las integren dentro de los temas de su agenda con el fin de eliminar al patriarcado y disminuir la impunidad en las instituciones destinadas a atender la violencia contra ellas.

También pidieron que el gobierno en turno implemente acciones afirmativas que garanticen el acceso pleno de las mujeres a la justicia integral y a la reparación del daño, así como al ejercicio de su ciudadanía y de sus Derechos Humanos. Al igual, solicitaron que se considere a las integrantes de las organizaciones civiles, quienes han estado en la primera línea de atención durante la doble pandemia que afecta a las mujeres.