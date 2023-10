En Colombia, Chiapas presenta innovación sobre monitoreo de rabia

Se trata de la plataforma denominada KoboToolbox durante la XXXIV Reunión Internacional de Rabia en las Américas (RITA por sus siglas en inglés), que tiene como sede la ciudad de Bogotá

Aquínoticias Staff

Chiapas destaca a nivel internacional en materia de salud, al presentar la plataforma denominada KoboToolbox durante la XXXIV Reunión Internacional de Rabia en las Américas (RITA por sus siglas en inglés), que tiene como sede la ciudad de Bogotá, Colombia, sistema tecnológico creado por personal del Área de Zoonosis de la Secretaría de Salud del estado.

El coordinador estatal de Zoonosis, Jordán Edgardo Bermúdez Casillas, fue el encargado de presentar dicha plataforma en la reunión científica internacional que se lleva a cabo anualmente desde 1990, cuyo enfoque es la presentación y discusión de los avances en la investigación, vigilancia, control y prevención de la rabia.

Durante la presentación denominada “El uso de la plataforma KoboToolbox como máscara de captura de agresiones por cualquier especie para un mejor análisis de la información, en el estado de Chiapas, México”, Bermúdez Casillas explicó que esta herramienta, además de aplicarse como prueba piloto en la entidad chiapaneca, también se utiliza en el estado de Aguascalientes.

En ese sentido, indicó que al tratarse de una plataforma que cuenta con la aprobación de las autoridades de salud federales, será usada por personal del área de zoonosis de las secretarías de salud de México.

RITA (Rabies In The Américas, en inglés), es una organización internacional no gubernamental, sin fines de lucro, que cada año reúne a especialistas de todo el mundo en el campo de la rabia, para poder compartir experiencias, estrategias y avances en el manejo y control de esta enfermedad.