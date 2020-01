En el limbo, trabajadores de sexenio anterior

Empleados de la administración pasada continúan llegando a sus antiguos trabajos con la esperanza de ser recontratados. Realizan las labores que se les asignan, pero no es seguro sean remunerados, por lo que solicitan a quien corresponda que atienda su situación de vulnerabilidad

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Con el ingreso de una administración de gobierno nuevo, es sabido, que todos aquellos trabajadores de contrato o “confianza” que fueron contratados por el anterior gobierno, estén muy expuestos a perder su empleo.

Esto está sucediendo con 40 trabajadoras y trabajadores que actualmente se encuentran en diversas áreas de Palacio de Gobierno, desde intendencia, mantenimiento y como auxiliares administrativos.

Denunciantes que omitieron su nombre, por temor a represalias, señalaron que el día 3 de enero, la encargada de Recursos Humanos, Liliana del Carmen Gómez Zúñiga en compañía del encargado del área de Recursos Materiales, José Luis Chacón Jiménez, les anunciaron que no sabían hasta cuándo iban a volver a hacer recontrataciones, pero eso sí, les dijeron que; “si queríamos seguir viniendo a trabajar sin seguridad de que nos vuelvan a contratar y de que no nos pague, ya quedaba de nosotros”.

Una de las denunciantes dijo sentirse preocupada por lo que pudiera pasar ya que es difícil para ella pensar que ya no obtendrá dicho ingreso.

Sin embargo, reclamó a quien corresponda atender este caso, hablar con certeza de lo que podría pasar con estos empleados, pues teniendo una esperanza de ser recontratados continúan llegando a laborar y realizan las encomiendas que aún se les sigue asignando, pero con la posibilidad de no obtener sus sueldos quincenales.