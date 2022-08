En Guelaguetza, nada que celebrar: mujeres replican protestas contra feminicidios

Citlali López Velásquez / Cimac Noticias

Un performance, colocación de un esténcil y el despliegue de una manta de 25 metros con la leyenda “Oaxaca feminicida”, así como la exhibición de una pancarta con la cifra de feminicidios al lado del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, durante el desfile de delegaciones que participaron en la Guelaguetza, conformaron las protestas pacíficas contra los feminicidios y la exigencia de justicia a las víctimas en Oaxaca.

Durante el fin de semana mientras se desarrollaban las actividades previas al segundo “Lunes del Cerro”, familiares de víctimas de feminicidios, sobrevivientes de violencias, así como colectivas y organizaciones feministas visibilizaron este grave delito que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio de 2022 coloca a Oaxaca en el quinto lugar a nivel nacional.

Las acciones de protesta se replicaron luego de que el pasado lunes 25 de julio, María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de feminicidio, fuera reprimida por elementos de seguridad pública luego de extender una manta durante la edición vespertina de la Guelaguetza, en donde se leía la frase “Oaxaca feminicida”.

La jornada inició el sábado con la colectiva artística “Oaxaperras” quienes entonaron en el atrio de Santo Domingo de Guzmán, una versión adaptada en protesta de la canción “Mujer Oaxaqueña” del compositor Rodolfo Villegas Bolaños, en la cual se exalta la belleza como adorno de las mujeres de las ocho regiones de Oaxaca.

De manera disruptiva las activistas cantaron:

“Oaxaca capital del arte, que exorciza para poder lucrar. Hoy les digo que la Guelaguetza no es una fiesta, es un vil pretexto pa´ poder vender nuestra identidad… Es Aidé, Yesica y Soledad, son las madres que lloran por sus muertas, son las memorias de todas mis compas que no volverán, es el grito que por más que quieran no podrán callar.

Oaxaca la tierra del encanto, donde habita la impunidad, donde con orgullo hablan siempre de la mujer hermosa, siempre y cuando se encuentre callada para no incomodar”.