En la Mira / Héctor Estrada

Con facturas falsas desviaron 280 mdp de la Salud en Chiapas

De 2014 a 2018 el Instituto de Salud del Estado de Chiapas habría desviado más de 280 millones de pesos mediante el uso de facturas falsas y empresas fantasma, dio a conocer este martes el portal Impunidad Cero, mediante un trabajo extenso de investigación denominado “Facturas Falsas, la Epidemia en el Sector Salud ”.

El trabajo realizado por Denise Tron Zuccher, Mariana Ruiz Albarrán y Luis Pérez de Acha presenta una serie de datos recopilados y procesados sobre irregularidades administrativas detectadas, por la Autoría Superior de la Federación (ASF) y otros organismos auditores, al interior de las distintas instituciones de salud pública en México.

Dentro de las instituciones de salud con mayores montos desviados (de enero de 2014 a diciembre de 2018) destaca en tercer lugar el Instituto de Salud del Estado de Chiapas con 282 millones 857 mil 733 pesos. El organismo chiapaneco sólo es superado por el Instituto de Salud del Estado de México con mil 804 millones 848 mil 490 pesos y el Instituto Mexicano del Seguro Social con 320 millones 909 mil 389 pesos.

Tan sólo entre abril y junio de 2015 el Instituto de Salud de Chiapas entregó 172 millones 848 mil pesos a la empresa Distribuidora de Medicamentos y Cosméticos, S.A.P.I. de C.V; cuyas fracturas presentaron diversas irregularidades, con datos fiscales no verificables. El uso de este mecanismo se detecta cuando las instituciones de salud reciben un número importante de facturas expedidas por la misma empresa fantasma en un mismo día, con sólo minutos de diferencia.

En el caso de Chiapas, en 2015 la misma empresa expidió 17 facturas a favor del Instituto de Salud en tan solo dos horas, por un monto total de 72 millones de pesos. “Estas facturas pudieron haber sido pagadas a la misma velocidad, permitiendo el desvío de recursos públicos hacia empresas que simulan la comercialización y distribución de medicamentos”, detalla la investigación.

La información puede ser verificada mediante el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015 del estado de Chiapas, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0640, que demuestra serias incostencias e irregularidades en la identificación y ubicación de las empresas que habían sido beneficias con los millonarios recursos.

La investigación de Impunidad Cero detalla que “las facturas falsas muestran los esquemas de pago que se concertan entre la institución de salud y las empresas fantasma. En el caso de las empresas consentidas de los estados y las instituciones de salud, las facturas son por cifras mucho mayores a las que reciben otras empresas, posiblemente porque cuentan con un mayor sistema de encubrimiento”.

Aunque los datos revelados no causan sopresa, tras la nutrida serie de irregularidades documentadas durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, abren un nuevo expediente al ahora Senador para cargar aún más el archivo de acusaciones en su contra. Lo hecho contra el sistema de salud en Chiapas es un verdadero crímen que tuvo consecuencias directas a la salud de miles de chiapanecos y no puede quedar impune.

Esperar que se abran carpetas de investigación en contra de Velasco Coello para llamarlo a rendir cuentas parecen ya simples “deseos de ingenuidad” ante la evidente protección que Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación le han otorgado. No queda más que esperar a que los tiempos de justicia lleguen a Chiapas y el descarado “saqueo verde” pague al menos un poco de su podredumbre… así las cosas.

Aquí el link de la investigación:

https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=134&t=facturas-falsas-la-epidemia-en-el-sector-salud