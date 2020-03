En la Mira / Héctor Estrada

El nuevo “sabinismo” poblano

Con la llegada de Miguel Barbosa Huerta al gobierno de Puebla el “sabinismo” y sus adeptos parecen estar tomando un nuevo aire fuera de Chiapas. Así lo han demostrado los recientes nombramientos en aquella entidad que, en tan sólo un par de meses, han llenado de varios rostros conocidos en Chiapas al gabinete poblano.

El involucramiento de viejas figuras de la política chiapaneca con el gobierno de Puebla comenzó con la llegada de Yassir Vázquez Hernández a la coordinación de campaña de Miguel Barbosa. El ex secretario de Desarrollo Social durante el gobierno Juan Sabines Guerrero venía de una experiencia exitosa con Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, Morelos, donde recobró reflectores tras su exilio de Chiapas.

Pero no era la primera vez que Vázquez Hernández dirigía una campaña política para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), años antes había coordinado la campaña de Miriam Roldan a la diputación por el Distrito Electoral Federal 10 de la Ciudad de México donde comenzó su involucramiento con varias figuras destacadas del nuevo partido político.

El ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, fue pieza clave para fortalecer nuevamente los vínculos entre Barbosa Huerta y Sabines Guerrero. Al ex gobernador chiapaneco se le vio en múltiples ocasiones acompañando a Miguel Barbosa durante sus eventos de campaña. Desde ese momento no hubo el menor empacho para disimular la participación activa de Sabines tras las aspiraciones políticas del poblano.

Después del nombramiento de Yassir Vázquez como subsecretario de Movilidad y Transportes en agosto de 2019, la injerencia de Sabines Guerrero dentro del gobierno de Barbosa se confirmó el pasado mes de febrero con el nombramiento de Raciel López Salazar como secretario de Seguridad del Estado de Puebla. Se trata nada más y nada menos que del ex procurador chiapaneco y una de las piezas más importantes durante el sexenio sabinista.

Con la llegada de López Salazar el arribo de chiapanecos, adeptos al gobierno de Sabines Guerrero, se ha convertido en una constante en las últimas semanas. Al ex procurador chiapaneco se ha sumado el nombramiento de Moisés Grajales Monterrosa como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad de Puebla.

Además de las designaciones de la ex diputada Judith Torres Vera como directora general en la Secretaría de Seguridad Pública, del ex fiscal ambiental de Chiapas José Alfredo Osrthron Gutiérrez como encargado de despacho del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tehuacán, y de la ex fiscal de la mujer Nancy Benítez Rebollo como nueva integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Puebla.

A todos ellos también se agrega la participación del ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y apoderado legal del propio Juan Sabines Guerrero, Florencio Madariaga Granados, como cabeza del nuevo cuerpo de abogados de la subsecretaría de Movilidad y Transportes que hoy encabeza Yassir Vázquez.

Se trata sin duda de nombramientos que no dejan espacio a las dudas sobre la injerencia de Sabines Guerrero en el gobierno de Barbosa, al menos en materia de Seguridad Pública, Movilidad y Transportes. Será interesante estar pendiente durante las siguientes semanas para ver si la migración de exfuncionarios chiapanecos continúa hacia lo que podría convertirse en el nuevo “sabinismo poblano”… así las cosas.