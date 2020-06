En la Mira / Héctor Estrada

Ciudadanos en Chiapas van por amparo contra limitación de pruebas COVID

Ante lo que denominaron como “una excesiva limitación de las pruebas de diagnóstico para detectar Covid-19” un grupo de ciudadanos en Chiapas, respaldados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos, han comenzado un movimiento para obligar a las autoridades de salud a realizar los análisis correspondientes mediante la vía legal del amparo judicial.

Lo que debió ser un procedimiento que fluyera sin mayor problema en medio de la crisis epidemiológica parece estar tomando un cause bastante complejo para las autoridades sanitarias. Y es que, de acuerdo a los abogados litigantes, la medida tiene que ver con el Derecho a la Salud consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Mexicana que “se ha restringido” con la limitación de las pruebas diagnóstico en medio de la pandemia.

“No es un asunto con tintes políticos”, señalaron los involucrados. “Es un tema que tiene que ver con la realidad y la defensa de derechos fundamentales entre la población que hoy vive una verdadera crisis sanitaria”, dijeron. Y es que, de acuerdo a los testinomios y casos documentados, muchas personas con todos los síntomas y problemas respiratorios iniciales no han podido acceder a los análisis clínicos que ofrecen las autoridades de salud “por protocolo”.

Las pruebas diagnóstico del sector público parecen haber sido restringidas a enfermos de elevada gravedad. Mientras que las pruebas de Retrotranscripción de Reacción en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR, por sus siglas en inglés) ofertadas por los laboratorios privados alcanzan costos de 4 mil 800 y 6 mil pesos por persona.

Se trata de sólo dos o tres laboratorios privados que en Chiapas cuentan con certificación o tienen acuerdos con laboratorios certificados por el Indre para envíar la muestras a análisis. Por lo tanto, para una persona de escasos de recursos, no queda otra alternativa que espera a tener alguna complicación con su sintomatología para poder ser candidato a prueba diagnóstico gratuita.

Ante este panorama, los defensores de Derechos Humanos han hecho un llamado a la población para sumarse al amparo colectivo que, aseguran, se realiza sin ningún costo y no requiere mayores datos iniciales. De esta forma, pusieron a disposición de la población el número telefónico 9611146867 para quienes estén interesados, hayan recibido negativa para ellos o un familiar, y deseen iniciar el procedimiento.

Reiteraron que no se trata de una confrontación con las autoridades sanitarias, sino una alternativa de apoyo de buena fe para dar acompañamiento legal y facilitar la aplicación de pruebas diagnóstico a ciudadanos que no hayan podido acceder a ellas, aún con la sintomatología propia del Covid-19.

La nueva medida ciudadana parece una reacción inevitable ante la evidente desesperación social por la ola de contagios. La sensación de incertidumbre y miedo provocado por la crisis epidemiológica, los enfermos y las defunciones sin pruebas que confirmen o descarten su relación con la pandemia ha abierto la puerta a alternativas que parecen extremas pero que finalmente no ofrecen otra salida… así las cosas.