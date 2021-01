En la Mira / Héctor Estrada

Quién es Karen Dianne, la única aspirante a candidata independiente por Tuxtla

En medio de un escenario cargado de hartazgo y desencanto social por los partidos políticos, en Chiapas las candidaturas independientes buscan abrirse paso ante una serie de obstáculos (intencionales o no), instaurados por una autoridad electoral inflexible, que amenazan su participación dentro de la próxima contienda electoral del 6 de junio.

Con la serie de trabas burocráticas, complicadas aún más por la pandemia y sus restricciones, en Chiapas este año solamente 18 personas lograron completar los requisitos para convertirse en aspirantes a candidatos independientes y poder pasar el siguiente filtro que tiene que ver con la recolección de firmas. Sólo 18 posibilidades para un total de 163 cargos de representación popular en disputa dentro de la entidad.

En Tuxtla Gutiérrez se gesta uno de los proyectos más interesantes de las aspiraciones a candidaturas ciudadanas que han pasado al último filtro para conseguir su registro. Se trata de la plataforma “Nosotras por Tuxtla”, encabezada por Karen Dianne Padilla, como aspirante a candidata de un proyecto formado desde a medidos del año pasado en el que participan colectivos ciudadanos y activistas de los diferentes sectores sociales.

Karen no es una desconocida dentro del mundo del activismo ciudadano en Chiapas. Desde hace casi una década ha trabajado desde diversos colectivos en favor de los derechos políticos, sexuales-reproductivos y de justicia (en materia de feminicidios) para las mujeres en Chiapas. Se ha vuelto un personaje bastante incómodo para los gobiernos y legislaturas recientes debido a su insistencia (no negociable) para denunciar la injusticia y la omisión gubernamental.

Es ahí donde está lo interesante de este proyecto netamente ciudadano para contender por la capital chiapaneca. Dentro de la invitación hecha por la organización “Colectivo Ruta” a mediados de 2020 a diversos activistas y colectivos ciudadanos sin vinculación política para forjar juntos una plataforma alternativa rumbo a las elecciones de este año, fue una mujer, feminista y activista la elegida para encabezar la fórmula.

Se trata de una plataforma plenamente ciudadana. Y es que, si bien Karen Dianne no es la única aspirante a una candidatura independiente por el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, sí es la única (de las dos inscritas) sin militancia o vinculación partidista dentro de sus antecedentes. Pero lo valioso de esta plataforma no se queda exclusivamente en la independencia del proyecto ciudadano, lejos de la hegemonía de los partidos políticos.

“Nosotras por Tuxtla” también ha querido asumir una visión distinta desde el mismo nombre de la plataforma. “Nosotras”, refiriéndose a las personas como núcleo central de la ciudadanía, también tiene un sesgo de género. Nombra por primera vez, de manera abierta en una plataforma electoral dentro la Chiapas a ellas, a las invisibilizadas en los discursos políticos, utilizadas como carne de cañón en los procesos electorales, pero quienes finalmente definen las elecciones por ser mayoría.

Si bien no es una candidatura de objetivo exclusivamente feminista, sus integrantes han decidido no perderlo de vista. Karen Dianne no va sola, está acompañada de un grupo de ciudadanos organizados que han confiado en su liderazgo para encabezar el proyecto formado e impulsado por hombres y mujeres de los diferentes sectores. El objetivo es simple: llevar una alternativa verdaderamente independiente que compita con los intereses de los mismos partidos y políticos de siempre.

Hoy el obstáculo mayor tiene que ver con la recolección de firmas. Para hacer posible la candidatura es necesario conseguir seis mil 700 o más firmas en sólo 25 días. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IPEC) finalmente ha rechazado la solicitud hecha por esta plataforma ciudadana para ampliar el plazo de recolección como ya ha sucedido en otras entidades debido a las complicaciones de la pandemia que no se tomaron en cuenta.

Ahora el poder se encuentra completamente en la ciudadanía para lograr el registro. Está en manos de las y los tuxtlecos sumarse a la colecta de firmas de apoyo como voluntarios o firmantes. Para ello se ha puesto a disposición las cuentas oficiales de la propia Karen Dianne Padilla y Colectivo Ruta en Facebook para contactar a los organizadores y recibir información sobre las formas de sumarse a un proyecto político alternativo hoy tan necesario como ese… así las cosas.