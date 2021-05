En la Mira / Héctor Estrada

Él es Eduardo Balcázar, el más joven en la contienda por Tuxtla

Con sólo 28 años es el candidato más joven al gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Se llama Eduardo Balcázar Castillo, es licenciado en administración de empresas y actualmente encabeza la fórmula del recién fundado partido político Fuerza por México al ayuntamiento tuxtleco.

Pese a su edad, Balcázar Castillo no es tan desconocido en la política local. Fue titular de la Dirección de la Juventud del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez entre 2015 y 2017, fundador de la plataforma política “Jóvenes Emprendedores”, así como líder de las organizaciones “Chiapas no te olvides de los Jóvenes” y “Caminando Juntos por Tuxtla”, que finalmente lo llevaron a la dirigencia municipal de Fuerza por México.

Durante el actual proceso electoral ha asumido uno de los discursos más duros contra las principales fuerzas políticas del país y sus alianzas en contienda por la capital chiapaneca. Hace unos días fijó su postura sobre lo que denominó como la iniciativa “Arranquemos a los Mismos de Siempre”, haciendo directa referencia a los candidatos de las alianzas Va por Chiapas, Juntos Haremos Historia y Movimiento Ciudadano.

Pero ¿qué es lo que opina el candidato de menor edad sobre las principales fuerzas políticas en disputa y sus candidatos?

“Hoy la ciudadanía tiene dos opciones, votar por los mismos de siempre o votar por el futuro. Durante mucho tiempo se nos dijo que éramos el futuro imponiéndonos el pasado. Las nuevas generaciones estamos listas para sacar de una vez a todos esos políticos que no han dado resultados por años y nos tienen viviendo en estas condiciones. Porque todos ellos han sido funcionarios o legisladores y han jugado el juego del gobierno, pisoteando los intereses del pueblo”, dijo.

Balcázar Castillo refirió que desde que era niño ha visto a muchos de quienes hoy buscan la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez saltar de un puesto público a otro o de gobierno en gobierno, sin importar los colores partidistas, todo para mantenerse en el poder.

“Quienes queremos al Tuxtla que nos vio nacer hemos pasado momentos difíciles de enfermedad y muerte por un virus que nos cambió y nos movió a ser mejores, la vida es una y tenemos el derecho de defenderla, estamos hartos de las injusticias, de la desigualdad tan lastimosa, pero sobre todo del engaño de haber sido gobernados por los peores. Como decía Maquiavelo: el hombre siempre vota por el mal menor, pero se olvida que sigue siendo un mal”.

Reconoció que la compra de voluntades electorales sigue siendo un obstáculo complicado para quienes intentan ganar elecciones de manera legítima. Pero, también admitió que en ese tenor existe una gran responsabilidad ciudadana para cambiar las cosas y eliminar esas viejas prácticas que abusan de la necesidad momentánea.

“Quiero decirle a la ciudadanía que no se equivoque, que sí tiene una opción distinta para votar. Cada año, después de cada elección, he escuchado desde que estaba pequeño las mismas quejas por falta de servicios, empleo, calles dignas y crecimiento de la corrupción. Pero es la misma ciudadanía quien vota por ellos; incluso quien los apoya en campaña o venden su voto, sin importar lo que representan. Y eso debe cambiar”.

Para Eduardo Balcázar la seguridad y la generación de empleo son tema que deben ser prioritarios en la capital de Chiapas. Lamentó que la ciudad se encuentre en una compleja situación, sin oportunidades de crecimiento para quienes hoy mantienen a contracorriente sus negocios y menos oportunidades para quienes quieren emprender.

“Hoy quiero invitarlos a reflexionar si este es el rumbo que quieren para Tuxtla: el de la inseguridad y el desempleo. Pero también el de un Tuxtla que no tiene calles; que no tiene agua para todos; con colonias sin energía eléctrica; con un gobierno que no atiende a los adultos mayores y a las madres solteras; que no apoya a los jóvenes, ni a los emprendedores, a los comerciantes, y mucho menos al empresariado; un Tuxtla que no progresa y que es culpa de esos mismos de siempre que quieren seguir en poder”.

El más joven dentro de la contienda por Tuxtla Gutiérrez insistió en la necesidad de un cambio generacional, de confiar en las juventudes para transformar las cosas, por lo que pidió un voto de confianza a la ciudadanía en las nuevas generaciones a fin de, según sus propias palabras, erradicar las viejas prácticas políticas que tanto daño le han hecho a Tuxtla, Chiapas y a México.

“Vuelvo a decirle a la ciudadanía que las nuevas generaciones estamos listas, preparadas y conscientes. Ustedes piden nuevos perfiles, gente nueva, sin cola que nos pisen; y hoy yo soy parte de esas nuevas generaciones. Estoy listo y estamos listos para tomar las riendas de la ciudad y solucionar lo que no han hecho desde años: resolver esos problemas que nos han aquejado desde que era niño, y que son culpa de quienes pretenden gobernar nuevamente”.

“Hago un llamado al voto reflexivo, para sacar, para correr a todos ellos que nos han fallado. Sé que el ser joven no me limita, todo lo contrario, me impulsa y me da fuerza. Me emociona saber que puedo hacer algo por todos. Ser joven es lo mejor que me pudo pasar en esta contienda, porque generacionalmente no tengo la misma edad, ni las mismas mañas de los otros candidatos. Eso quiere decir que no tengo, ni vengo de la misma escuela de simulación y robo”. Puntualizó.