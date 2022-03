En la Mira / Héctor Estrada

En millonario negocio de los mototaxis en Chiapas y sus caciques

Aunque hasta hace menos de dos años su modalidad como transporte público no estaba contemplada en la ley estatal, actualmente circulan alrededor de 20 mil mototaxis de forma irregular en por lo menos 77 municipios de Chiapas. Se trata de unidades que generan ganancias millonarias, pero son un negocio concentrado en manos de unas cuantas familias, bajo modalidades de cooperativas engañosas.

El reportaje realizado por Yuridia Montenegro y publicado por recientemente “El Economista” ha expuesto a nivel nacional la magnitud del problema en la entidad. Aunque no existen datos exactos sobre la cantidad de unidades que prestan servicios en Chiapas bajo esta modalidad, según declaraciones del propio secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, en el estado se estima la existencia de poco más de 20 mil mototaxis en funcionamiento.

En sólo dos años (de 2020 a la fecha) el número de unidades se ha disparado a casi el doble. Ejemplo de ello es lo que sucede en el municipio de San Fernando, que pasó de tener 135 mototaxis en 2021 a 236 actualmente. Según la investigación de Yuridia Montenegro, la repentina expansión de esta modalidad tiene que ver en cierta medida como cacicazgos, mafias y redes de corrupción dentro de los gobiernos municipales que han facilitado su exponencial crecimiento.

En San Fernando operan cinco organizaciones de mototaxistas: Sociedad de Mototaxis de San Fernando Coicaso, fundada por Néptar Palacios Hernández y dirigida por su yerno, Jorge Gómez; Sociedad Cooperativa Transportes Dorados de Villa Allende, liderada por Juan Sarmiento; Mototransportes Águilas de Chiapas, encabezado por Eliud; Motoclub Los Rebeldes, comandado por Jorge Jiménez y la Unión de Mototaxis Organizados Los Nopales, dirigida por Milner Hernández Prado.

La primera organización que se formó hace tres años e inició operaciones es Coicaso, fundada por Néptar Palacios Hernández, un líder social campesino y el presidente de la Coalición de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Sindicatos de Obreros del Estado de Chiapas (Coicaso). El esposo de su hija Miriam Palacios, Jorge Jiménez, es quien funge hasta ahora como el presidente de dicha asociación que según él agrupaba en abril de 2021 a 41 mototaxis.

Palacios Hernández también es concuño de Juan Antonio Castillejos Castellanos, actual presidente municipal de San Fernando. Su hermano, Joaquín Palacios, era el ex esposo de la hermana de Juan Antonio, Carmen Castillejos Castellanos. Juan Antonio Castillejos ha ocupado la silla presidencial de San Fernando en al menos tres ocasiones. Su hermana, padre, abuelo, así como otros familiares también forman parte de la cronología de presidentes municipales.

Castillejos siempre ha mantenido una relación con el transporte. Fue nombrado subsecretario de Transportes en 2009 durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero, además de ser socio en una sociedad transportista que opera y presta el servicio de transporte en Tuxtla Gutiérrez: Sociedad Cooperativa de Transporte Acalan, S. C. L. Esta forma de operar el servicio de transporte en la modalidad de mototaxi es susceptible al acaparamiento del negocio, monopolio, crecimiento desmedido de unidades, así como a la falta de seguridad para choferes y usuarios.

Durante su comparecencia emitida en diciembre de 2020, el secretario de Transporte, Aquiles Espinosa García, admitió que si: “existen personas que tienen el usufructo de varias unidades. En el sistema informático de la Secretaría no puede haber una persona con dos concesiones porque el sistema lo rechaza. Entonces ¿cómo lo hacen? Son inteligentes: crean su cooperativa y ahí incluyen a todos sus familiares. Por eso en la práctica es una sola persona quien tiene varias concesiones. Otros rentan las placas, esa es una práctica prohibida, pero lo hacen”.

Tan sólo en el municipio de San Fernando el servicio de transporte que se presta mediante los mototaxis genera alrededor de 2 millones 227 mil pesos al mes, de acuerdo con un censo realizado por Yuridia Montenegro. Cada mototaxista en San Fernando moviliza a alrededor de 60 personas diariamente, realizando en promedio 30 viajes. Aunque la figura del “mototaxi” no se contemplaba en la Ley en materia de transporte, estas unidades circulan en por lo menos 77 municipios de Chiapas desde hace años.

Aquiles Espinosa mencionó durante una comparecencia en 2019 que pese a que hay una sugerencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de no permitir la circulación de mototaxis por ser inseguros, es materialmente imposible para la Secretaría retirarlos a todos. “Como son irregulares y no tenemos control sobre ellos, a veces salen a las carreteras, pero hay una realidad: es muy difícil decir que vamos a retirar a todos los mototaxis. Eso no se puede. En Ocozocoautla tendríamos que llevar al Ejército”, dijo en ese entonces.

El 28 de octubre de 2020 entró en vigor una nueva Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, en la que por primera vez se considera expedir permisos para este tipo de unidades. El artículo octavo de la nueva ley dice que “en los municipios en los que a la fecha de publicación de la presente Ley existan vehículos denominados mototaxis prestando el servicio público de pasajeros, la Secretaría con base en el estudio técnico de factibilidad concederá permisos para su circulación exclusivamente a aquellos que se encuentren operando con una antigüedad mínima de tres años y cumplan los requisitos señalados en esta Ley y demás ordenamientos aplicables”.

A decir del presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas, Bersaín Miranda Borrás, la nueva Ley se realizó a modo para beneficiar a las amistades del secretario Aquiles Espinosa. “Con relación a la ley quiero comentarle que fue hecho a modo a fin de que pudiera tener todos los actos discrecionales por demás exagerados para el propio secretario, incluso se dio facultades que ni el propio señor gobernador tiene con el propósito de que él pueda otorgar concesiones, pueda otorgar permisos sin consulta”, puntualizó en entrevista a Montenegro.

En la realidad, aunque la nueva ley permite que mototaxistas con más de tres años de antigüedad tengan un permiso con una vigencia de un año, hasta el momento no se ha expedido ninguno, por lo que se trata de letra muerta. La justificación de la Secretaría de Movilidad y Transportes fue que le intención era otorgar premisos de un año para obligar al cambio de mototaxis por ecotaxis. Es decir, unidades que funcionaran a base de energía eléctrica. Pero eso no ha sucedido.

“Vamos a reconocerlos en la Ley en un transitorio, les vamos a dar su permiso a los mototaxis existentes, pero cuando termine la vida útil del mototaxi, nosotros ya no les vamos a refrendar. Lo que vamos a hacer es decirles a los permisionarios que compren una nueva unidad, pero no de mototaxi, sino de ecotaxi y de ese modo vamos a cambiar la modalidad. Vamos a ir quitando las motos y vamos a ir metiendo los ecotaxis porque nos permite un mayor control”, aseguró anteriormente Aquiles Espinosa.

De acuerdo con la Ley de Movilidad y Transporte, un ecotaxi es “el servicio que se presta en vehículos impulsados por sistema eléctrico especialmente adaptados para el transporte de personas con capacidad hasta para dos usuarios”. No obstante, ningún mototaxi que circula por lo menos en San Fernando funciona bajo un sistema eléctrico, y aunque es posible adaptar los vehículos, resultaría tan caro que sólo los dueños con mayor poder adquisitivo podrían hacerlo.

La regularización de la operatividad de los mototaxis y del control que ejercen los líderes de organizaciones todavía no es una realidad y se trata de un servicio de transporte que moviliza a miles de personas diariamente. Mientras tanto, en este fango de irregularidades, unas cuantas personas se siguen beneficiando económicamente de un servicio público que solamente en el municipio de San Fernando genera más de 26 millones de pesos anuales.

Lee el reportaje completo aquí: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mototaxis-en-San-Fernando-Chiapas-en-manos-de-familias-caciquiles-20220305-0002.html