En la sexta ola, México pone fin a la emergencia sanitaria por COVID-19

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19

Aquínoticias Staff

Luego de que el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de Salud (OMS) declarara el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno de México también tomó esta decisión para el país, indicó el subsecretario de Salud Hugo López Gatell.

En conferencia de prensa el subsecretario de Salud aclaró que termina el estado de emergencia de salud pública de interés internacional, “pero que desde luego la existencia de COVID-19 como una enfermedad de carácter epidémico, o el propio virus SARS-CoV-2, permanecerán seguramente de manera perpetua en la especie humana”.

Tomando en cuenta las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional y que el Gobierno de México tomara esta decisión, López Gatell comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19.

“En consecuencia, con este decreto que pone fin, tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general”.

Por otro lado, en esta misma conferencia el subsecretario de Salud expuso una síntesis de los argumentos fundamentales de la Organización Mundial de la Salud para dar por terminada esta emergencia:

Primero, es el reconocimiento de que existe una tendencia decreciente, continua, de las distintas consecuencias de la epidemia, los casos, las hospitalizaciones, las defunciones asociadas con la infección por SARS-CoV-2, con COVID.

Lo segundo es que en las poblaciones humanas se han alcanzado altos niveles de inmunidad, ya sea por infección o por vacuna, o ambas, por supuesto.

También, que las variantes actuales del virus SARS-CoV-2 son variantes menos virulentas, es decir, tienen menor capacidad de causar daño grave.

Y, por último, que el manejo clínico el tratamiento de las personas enfermas ya tiene una mejor capacidad, no solamente por la existencia de algunos medicamentos, sino también por cambios en la práctica para tomar mejores decisiones sobre cuándo intubar, cuándo no intubar, a quién hay que darle medicamentos antinflamatorios, esteroides y a quién no.

“El punto es que estas características se cumplen también en el territorio mexicano”, por eso la decisión, resaltó.