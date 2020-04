En Tonalá, como si ya hubiera terminado la pandemia

Los casos locales en ascenso parecen ya no alarmar a la población, mercados y lugares públicos comienzan a llenarse de personas. Además, los filtros de seguridad empiezan a desaparecer

Lucero Natarén / Aquínoticias

En la ciudad tonalteca comienzan a ser evidente el relajamiento de las personas ante la emergencia sanitaria presente por COVID-19, poco a poco los ciudadanos recobran sus vidas normales incluso con el incremento de casos locales.

El cansancio físico y mental, además de la falta de apoyo de los propios lugareños ha hecho que algunos filtros sanitarios en puntos estratégicos, desparezcan. Tomando en cuenta que el plazo que agentes municipales habían acordado era hasta el 20 de abril. En plena fase 3, la circulación vehicular y peatonal aumenta al ya no existir límites.

Por ejemplo, el filtro que mantenían conjuntamente 18 agentes municipales en la comunidad Veinte de Noviembre, un paso vital hacia las playas y centros turísticos como Puerto Arista, Boca del Cielo y Madre Sal, por mencionar algunos, ha sido levantado. Uno de los filtros que aún permanece es el de la entrada a Puerto Arista, limitando el acceso a fuereños.

Según locatarias del mercado público Manuel Larrainzar indican que ellas no pueden cesar sus actividades, independientemente de que sean esenciales, ellas no tienen ningún otro ingreso, lo que las pone en riesgo. “Moriremos más rápido de hambre que por la enfermedad”, indicaron.

Es importante mencionar que el secretario de Salud, José Manuel Castellanos anunció este jueves el sexto caso de COVID-19 en Tonalá, pero esto parece ya no alarmar a la población, sino lo contrario, ya lo ven como algo “normal”.

Cruz Castellanos comentó en días anteriores que un 30 por ciento de la población chiapaneca aún no se acata a las medidas de #QuédateEnCasa, lo que pone en riesgo la fecha del regreso a las actividades cotidianas.

Por su parte, el presidente municipal, Manuel de Jesús Narcía Coutiño, en repetidas ocasiones ha hecho el llamado a los turulos a permanecer en sus hogares, mientras pasa la fase más crítica de la contingencia. Cabe destacar que fue este martes 21 de abril que las autoridades de salud declararon el inicio de la última fase de la pandemia.

En Chiapas, hasta este jueves se ha reportado un total de 97 casos y seis defunciones. En lo que respecta a Tonalá, los casos que se han reportado, indican son presumiblemente personas cercanas al primer caso y paciente fallecido, mismos que se encuentran en aislamiento domiciliario.

La situación no únicamente pareciere ser normal para las y los comerciantes en el mercado municipal, sino también para los jóvenes que “echan su cascarita” en los campos, aun cuando el ayuntamiento pidió un cierre total a los canchas y otros lugares públicos.

De acuerdo con testimonios de amas de casa, “ir al mercado es como ir a una feria, ahí no pasa nada, el ambiente sigue siendo el mismo que antes de la pandemia”.

Cabe resaltar que la única medida que se mantiene vigente es el número reducido de unidades y de personas que pueden ser transportados por recorrido (10 personas en colectivos), y sus servicios culminan antes de las seis de la tarde. Aunque, según testimonios, para poder ir la cabecera municipal, tiene que esperar hasta una hora en la carretera porque los taxis y colectivos pasan con cupo lleno.