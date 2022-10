En Tonalá, inauguran Almacén de Red de Frío del Distrito de Salud VIII

El gobernador Rutilio Escandón también dio el banderazo de acciones integrales contra el dengue y otras arbovirosis, y el arranque de las brigadas de vacunación, en Arriaga, Pijijiapan y Tonalá

Aquínoticias Staff

En el municipio de Tonalá, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Almacén de Red de Frío del Distrito de Salud VIII, donde subrayó que, gracias a esta iniciativa, en Chiapas se continúa fortaleciendo la infraestructura frigorífica para el almacenamiento óptimo de biológicos, a fin de que las y los chiapanecos reciban medicamentos y vacunas en buenas condiciones, garantizando con ello un producto útil y capaz de proteger contra las enfermedades inmunoprevenibles.

Luego de recorrer las instalaciones de esta Red de Frío, que beneficia a más de 180 mil personas, el mandatario consideró que para su gobierno la salud sigue siendo una prioridad y un derecho humano constitucional que se atiende con responsabilidad, por lo que externó su satisfacción de que los recursos alcancen para responder a los reclamos más urgentes en esta materia, como la reconversión del Hospital de Tonalá, donde hace poco se realizó el primer implante de brazo.

“Chiapas no había tenido obras de este tipo, ahora ya las instalamos en los 10 Distritos de Salud, al igual que los vehículos refrigerantes (Thermo King), que sirven para trasladar las vacunas y medicamentos a las comunidades más lejanas. Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador no escatimaremos los recursos para que a los más de mil 50 hospitales, clínicas y centros de salud no le falte nada, desde una infraestructura, insumos, equipos, medicamentos y personal especializado; tan sólo este año se habrá rebasado la reconversión de más de 700 unidades médicas”, apuntó.

En ese marco, Escandón Cadenas dio el banderazo de las acciones integrales contra el Dengue y otras Arbovirosis, así como el arranque de las brigadas de vacunación, en donde reiteró que, derivado de estas acciones, Chiapas se ha logrado ubicar en el lugar número 27 a nivel nacional por mantenerse a la baja en casos de infección y cero defunciones por dengue, zika, chicongunya o paludismo, de este último, dijo, se espera que para el 2023 sea erradicado en el estado.

Reconoció el trabajo de las y los trabajadores del sector salud por el esfuerzo que realizan, tanto en los hospitales y mediante las brigadas casa por casa, para combatir no sólo las enfermedades transmitidas por vectores sino por el COVID-19 y la influenza; “sin importar si caminan bajo la lluvia, cruzan los arroyos, ríos o montañas, siguen recorriendo todo el estado para atender la salud de las y los chiapanecos”.

Al informar que las brigadas de vacunación, y las acciones integrales contra el dengue y otras arbovirosis, se desarrollarán en los municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonalá, el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, agradeció al Gobierno del Estado por la entrega de más equipos e insumos, además de la Red de Frío y el Thermo King, para fortalecer estas acciones que permiten garantizar la salud de las y los chiapanecos. Para ello, añadió, se invirtió un presupuesto superior a los 6.3 millones de pesos, en beneficio de más de 184 mil habitantes de la región.

La responsable de la Red de Frío, en el Distrito VIII de Tonalá, Prisca del Carmen Ruiz Vázquez, sostuvo que contar con este almacén y los recursos humanos capacitados, en proceso de gestión de calidad y riesgos, así como con las y los que llevan la vacunación casa por casa, fortalece aún más el compromiso del gobierno estatal por responder al tema de la salud con seriedad y responsabilidad.

El alcalde Natividad de los Santos Miranda reconoció la sensibilidad política del gobernador Rutilio Escandón por estar atento al tema de la salud no sólo en infraestructura sino a través de las brigadas que recorren las rancherías para llevar los servicios médicos necesarios, y externó su beneplácito que su municipio ya cuente con una red de frío, la cual, dijo, será de gran utilidad para conservar las vacunas que serán aplicadas a las y los habitantes.

Estuvieron presentes: el subdelegado médico del ISSSTE, Carlos Domínguez Maldonado; el encargado del Centro Regional de Alta Especialidad, Rafael Heberto Guillén Villatoro; el director general del ISSTECH, Marco Antonio Ordóñez Juárez; la alcaldesa de Arriaga, Yolanda Alonso de los Santos y el alcalde Pijijiapan, Carlos Albores Lima; así como la diputada local del Distrito 18, Fared Abiud García; la diputada local por el Distrito 15, María Reyes Diego Gómez; el comisionado estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del estado, Ariosto Coutiño Niño y el representante de la 16 Región Naval con sede en Puerto Chiapas, Carlos Milán Gutiérrez.