En un mes se perdieron dos mil 27 empleos en Chiapas

Teresa Juárez, es una de estas más de dos mil trabajadoras y trabajadores quedaron desempleadas debido a la crisis de salud provocada por el COVID-19

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La crisis de salud provocada por el COVID-19 afecta no sólo al sector informal. Al inicio del confinamiento obligatorio (marzo) se tenía el registro de 227 mil 204 chiapanecos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el mes de abril, este número se modificó, disminuyó a 225 mil 177.

Es decir, se perdieron dos mil 27 empleos en tan sólo un mes, que en promedio, equivalen a 67 trabajos perdidos al día en la entidad.

Teresa Juárez, es una de estas más de dos mil trabajadoras y trabajadores que perdieron su empleo debido a la crisis de salud provocada por el COVID-19, ya que ella laboraba para una empresa de promoción de bebidas alcohólicas, en donde le brindaban las prestaciones mínimas de ley.

Tres veces por semana (viernes, sábado y domingo) promocionaba los productos de una marca de cerveza, sin embargo, con las restricciones emitidas por parte de la Secretaría de Salud en suspender actividades que no fueran de primera necesidad, este producto dejó de distribuirse y como consecuencia, algunos de sus compañeros –incluyéndola- fueron despedidos.

Datos de asegurados al IMSS en Chiapas reflejan variaciones en el 2020, ya que en el mes de enero se presentaba un total de 223 mil 323 trabajadores, para el mes de febrero aumentó a 225 mil 972, mientras que para marzo creció en 227 mil 204, pero en abril bajó a 225 mil 177.

Además, el IMSS puntualiza que en el panorama nacional las cifras no cambian, mientras que en el 2019 había un total de 20 millones 421 mil 442 inscritos al IMSS, al cuarto mes de este 2020 (el mismo periodo), el número de afiliados fue de 19 millones 927 mil 696.