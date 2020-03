Engañan a adultos mayores, no les llega apoyo

En días pasados, personas de la tercera edad fueron notificados de la entrega de sus cheques correspondientes, sin embargo, hasta acudir a la cita se enteraron que aún no estaban listos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Decepcionados, enojados y visiblemente cansados, llegan e inmediatamente se retiran decenas de adultos mayores a quienes en días pasados se les comunicó que se les entregarían sus cheques correspondientes al programa federal de Adultos Mayores.

Hombres y mujeres de la tercera edad -algunos acompañados por familiares, pero la mayoría acudiendo solos- se concentraron fuera del “Centro Integrador Bienestar” (antes Pensionissste), únicamente para que les notificaran que aún no están listos los cheques.

Molestos se quejan y argumentan que en días pasados se les indicó vía telefónica que este apoyo estaría a partir del día lunes 23 de marzo, sin embargo, acudieron a dichas instalaciones, hicieron largas filas –algunos desde la madrugada- para que al arribo del personal, les dijeran que los cheques aún no estaba listos.

“Hace dos semanas nos marcaron que vinieran el 23 porque aparecía el número de la persona para dar fecha, pero venimos el día 23 y nada, mi pregunta es por qué no como hablaron por teléfono que tal fecha, nos marcaron de nuevo para decir que se va a suspender”.

Lo anterior, a pesar de la preocupación que existe por lo expuestas que están las personas mayores de contraer el Coronavirus.

Cabe mencionar que este recurso de dos mil 600 pesos se les entrega cada dos meses, mismo que tienen que cambiar en las oficinas de Telecomm (palacio federal), en donde también hacen largas filas para finalmente recibir el efectivo.