Entre muestras de apoyo y protestas, secretario de Movilidad y Transporte comparece ante el Congreso

Aunque Aquiles Espinosa considera que se tiene en cuenta a grupos vulnerables, personas en sillas de ruedas aseguran que tras la desaparición del Conejobús no hay unidades óptimas para este grupo de la sociedad

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Entre mensajes de apoyo y otros de protesta, el secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas, Aquiles Espinosa García compareció ante el Congreso del Estado como parte de la tercera glosa de gobierno.

Mientras rendía su informe afuera del Recinto Legislativo decenas de transportistas de diferentes municipios -en su mayoría en modalidad de taxis con Número de Permiso (NP)- que han esperado por años la entrega de concesiones, se concentraron en apoyo al funcionario.

“Venimos los compañeros en un apoyo del licenciado Aquiles Espinoza con la esperanza de una concesión de todos los compañeros que estamos reunidos”, aseguró el señor Alfredo Vázquez Pascacio, Transportista y que desde el año 2000, ha esperado la entrega de una concesión.

Entre sus logros, Espinosa García, aseguró que, se han creado estrategias para garantizar a las y los usuarios un transporte cómodo y seguro, además de la capacitación a conductores en temas de violencia de género y para personas vulnerables, así como la ampliación de rutas del transporte.

“Nosotros ya hicimos lo importante para atender a ese grupo vulnerable (personas con discapacidad), tenemos un reglamento, ahí se contempla una jerarquización de movilidad y esa jerarquización le da prioridad a las personas con movilidad reducida, ellos son los primeros y luego los peatones, luego vienen los ciclistas vea usted”, dijo Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte, al ser cuestionado por legisladores.

En contraparte, cabe destacar que desde la cancelación del Conejobús, la dependencia prometió a personas con dificultades de movilidad (entre ellos en sillas de ruedas) que implementarían un transporte inclusivo, mismo que un año después, no se ha implementado.

Mientras algunos se manifestaban a favor del funcionario, un grupo de concesionarios de la ruta 1 y 2 del Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla (Situtsa) conocido como Conejobús protestaban una vez más, denunciando la falta de pagos de 24 meses a más de 100 transportistas, cifra que asciende a los 70 millones de pesos.

“Llevamos 82 días de manifestación constante diaria y estamos en espera… hay convenios firmados con la empresa paraestatal y de ahí hay reglamentos, tenemos un acta constitutiva en donde decía que, si la empresa quebraba, se nos regresarían las placas, pero no fue así, ingresaron personas indistintas a nosotros y no nos pagan y además, no nos dejan trabajar en nuestra ruta”, explicó María Alejandra, concesionaria de la Ruta 1.