Es temporada de la araña violinista: aprende medidas preventivas, post ataque y cómo identificarlas

Un experto brinda su conocimiento para evitar casos como los vistos recientemente en Tuxtla Gutiérrez y Motozintla

Lucero Natarén / Aquínoticias

En Chiapas se han reportado un par de casos de picadura de la araña violinista (Loxosceles tehuana) en esta última semana, en donde una niña en Tuxtla Gutiérrez y un adulto de Motozintla tuvieron que ser hospitalizados debido a la gravedad de sus casos. Al respecto, hablamos con un especialista en invertebrados que nos comparte cómo identificar estas especies, algunos consejos para evitar la picadura de estas arañas, y nos explica que no todas son peligrosas. Sigue leyendo.

Considerando que Chiapas, de acuerdo con el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (Zoomat), es el hogar de una de las especies de araña violinista que existe en América, propiamente la Loxosceles tehuana o araña de rincón, es importante que sepas que:

“Únicamente la araña violinista y la araña capulina o viuda negra son peligrosas debido a su veneno. Sin embargo, estas pican solo cuando se sienten en peligro, pican por accidente, lo hacen como un mecanismo de defensa al estar siendo prensadas”, indica Antonio Ramírez Velázquez, curador de Anfibios y Reptiles del Zoomat.

Explicó también que si una araña te pica, no hay un tiempo o parámetro específico para ser atendido, pues no siempre inoculan la misma cantidad de veneno. Por otro lado, dijo, lo primero que se debe hacer es buscar atención médica urgente. En cuanto a qué se puede hacer si se encuentra en un sitio alejado, indica que en ocasiones se recomienda lavar la herida con agua y jabón, sin embargo, hay quienes si lo recomiendan y otros no, por dos razones:

Una, puede que el veneno haya quedado en la superficie, y al frotar la herida lo que podría hacerse es que el veneno penetre más, y otra, si solo quedó encima, entonces podría tenerse ese efecto de limpieza, evitando que el veneno penetre.

Por otro lado, al igual que otras especies de animales, la presencia de este invertebrado aumenta en esta temporada de lluvias y es tentada a entrar a los hogares buscando espacios secos, oscuros y calientes. Por ello, Ramírez Velázquez aconseja a la ciudadanía que para evitar la presencia de este invertebrado mantenga una buena higiene y limpieza en todos los espacios del hogar, sobre todo, en aquellos sitios donde no entra la escoba.

Dentro de las recomendaciones también sugiere: Revisar y sacudir los zapatos y ropa antes de usarlos, -colgarles en lugares limpios y ventilados-, y no acumular cosas.

El especialista invita a la población a no matar toda araña que vean, si no a reubicarlas, -atrapándolas con un frasco y liberándolas fuera de sus hogares-. Algo que debe mantenerlos un poco más tranquilos, dice, es que si tienen animales domésticos como gallinas o gatos, estos sirven como controladores o reguladores de estas especies, ya que se comen todo tipo de arañas.

De acuerdo con el especialista, esta araña no es exclusiva de zonas rurales, pues tienen la capacidad de adaptarse a cualquier sitio, por lo que también es visible en zonas urbanas. Habitan en rincones del hogar, debajo de roperos, zapateros, refrigeradores o cualquier otro sitio oscuro. Sobre esto aclaró que no todas las arañas son violinistas.

Para diferenciar con mayor precisión la araña violinista de otras especies similares, se pueden observar las siguientes características físicas distintivas:

>Poseen una marca en forma de violín: La araña violinista se caracteriza por tener una marca en forma de violín en la parte posterior de su cuerpo. -Esta marca es de color marrón oscuro y suele estar ubicada en la región cefalotorácica, es decir, entre la cabeza y su cuerpo-.

>Color marrón claro a oscuro: Además de la marca en forma de violín, la araña violinista tiene un color marrón claro a oscuro en su cuerpo. También posee patas largas y delgadas.

>Ojos: Observar los ojos de la araña puede ser útil para distinguir especies. La araña violinista tiene seis ojos dispuestos en pares, mientras que otras especies pueden tener diferentes configuraciones o números de ojos.

>No es una araña que teja telarañas, anda deambulando. Se resguarda con apenas unos 3-4 hilitos.