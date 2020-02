Es tiempo de instituciones respetuosas a derechos de la mujer: Rutilio

El mandatario inauguró una capacitación a servidoras y servidores públicos para la actuación con perspectiva de género

Aquínoticias Staff

Al inaugurar la capacitación a servidoras y servidores públicos para la actuación con perspectiva de género, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que respetar los derechos humanos y erradicar la violencia de género es una obligación de quienes forman parte de las instituciones de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado, pues las incidencias contra las mujeres tienen que eliminarse de raíz, y el funcionariado debe poner el ejemplo.

Acompañado de la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, el mandatario manifestó que con este curso se refrenda y se insiste en el trabajo a favor de Chiapas de manera responsable y sensible, en el que las reformas que se han dado en esta materia no sean letra muerta, sino que se ejecuten para que las mujeres y niñas tengan una vida libre de violencia.

“El ideal es establecer una verdadera cultura en la que ya no se vulnere a la mujer, que exista prevención y atención para lograr una conducta integral y sana convivencia. No queremos que se quede en discursos, por eso, hoy Chiapas dice basta al abuso y a la violencia contra las niñas y mujeres. Actuamos desde la más alta esfera del Gobierno del Estado porque es tiempo de tener instituciones que respondan al legítimo reclamo de reconocer y respetar sus derechos”, apuntó.

En su participación, María Mandiola sostuvo que las y los servidores públicos son el motor de las instituciones, por ello explicó que el fortalecimiento del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, tiene como objetivo dar un nuevo sentido ético al servicio público, mediante una nueva cultura de la denuncia, cero tolerancia y respeto a los derechos de las mujeres.

A su vez, la secretaria de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González, subrayó que la administración estatal cuenta con un gabinete equitativo, donde las mujeres toman decisiones importantes, por lo tanto, el compromiso es trabajar por el respeto íntegro de los derechos de las mujeres y erradicación de la violencia en cualquiera de sus expresiones; “tenemos la obligación de garantizar, proteger, prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto que afecte su dignidad”.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, resaltó la importancia de consolidar los principios y valores basados en la congruencia y la toma de decisiones con respeto a la dignidad humana y en especial hacia las mujeres. Actualmente, dijo, se vive un proceso histórico de cambios importantes, en el que todas y todos “debemos asumir el rol de liderar la verdadera transformación de la entidad y del país”.

Cabe mencionar que el curso “Actuación con Perspectiva de Género del Comité de Ética, Órgano Interno de Control y de la Autoridad Sustanciadora”, busca ser un apoyo en el desempeño con perspectiva de género, así como en la interpretación y aplicación del Código de Honestidad y de Ética y del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

Estuvieron presentes: la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; el presidente del Comité de Ética de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Joel Pereira Hernández, y la secretaria ejecutiva del Comité de Ética de la Secretaría de Igualdad de Género, María Ovando Figueroa.