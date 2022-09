Escuelas privadas también están sujetas al resolutivo de la Conapred

Todas las instituciones educativas no pueden impedir el ingreso a las y los estudiantes por llevar el cabello largo o pintado

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Escuelas públicas o privadas no pueden negarle la entrada, a las y los alumnos con cabello largo o pintado, aclaran abogados, esto debido a que estudiantes han denunciado que, en escuelas de nivel superior, lo han hecho.

De hacerlo no estarían respetando los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares y lo establecido en el artículo primero de la constitución política.

“Entonces ahí estamos hablando de que existe el libre desarrollo de la personalidad, y el libre desarrollo de la personalidad es que uno puede determinar, su sexualidad, la forma de vestirse, la forma de tener el cabello, la forma de pintarse hasta las uñas”, explicó Carlos Daniel Conde Ramírez, abogado litigante.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con el regreso a las clases presenciales se han presentado restricciones a los derechos de jóvenes, quienes durante las clases a distancia decidieron dejarse crecer el cabello o pintárselo de algún color distinto.

El caso de Adriana estudiante de enfermería es uno de muchos que se mantienen aún en el anonimato por temor a represalias.

«El director me llamó a su oficina para decirme que el color de mi cabello era antinatural y me sugirió que me lo cambiara por un color menos llamativo. Al momento no supe cómo reaccionar, al principio me sentí muy mal, pero luego me dio igual, porque no es su cabello, sino el mío”. Dijo Adriana, estudiante de enfermería.

De acuerdo al especialista, las escuelas particulares están concesionadas por el Estado para impartir educación y no pueden impedir a estudiantes cómo ir vestidos o cómo deben llevar su cabello, de hacerlo se atenta contra la libre personalidad y desarrollo de los estudiantes.