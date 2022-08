Esperanza: traductora de las mujeres indígenas

Dentro de la alerta de violencia de género se ordenó que se implementaran acciones específicas que atiendan la violencia de género contra las mujeres que viven en la región Altos de la entidad debido a las condiciones de desigualdad que se encuentran.

A diferencia de otros estados en donde el principal argumento de parte de las organizaciones para demandar la declaratoria de alerta ha sido el número de feminicidios, en Chiapas lo que señalaron las agrupaciones fue la violencia estructural que existe en contra de las mujeres, y particularmente contra las indígenas.

“El caso me lo trajo Esperanza”. “Esperanza es la que me ha estado ayudando con las vueltas”. “Esperanza es la que me contó cómo estaba la situación con las mujeres en esa zona”. Escuchaba de manera cotidiana decir a otras defensoras, y aunque había hablado por teléfono con ella un par de ocasiones no había tenido oportunidad de verla en persona.

El trabajo que hace Esperanza es algo que no tiene presupuesto ni en las dependencias de gobierno ni las organizaciones de la sociedad civil. No hay una partida por ningún lado para acompañar a las mujeres indígenas violentadas a denunciar y darle seguimiento a esas denuncias; para ir a exigir al personal de salud de los hospitales que las indígenas no sean discriminadas. Esperanza la hace de traductora y abogada, aunque no tenga el título. Hace acompañamiento de víctimas ante la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud del Estado, en los casos de mujeres que no son atendidas en los hospitales y centros de salud. También hace labor de gestión ante el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas y la Secretaría de Educación del Estado.