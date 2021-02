Está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021

Las propuestas se recibirán hasta el viernes 19 de marzo

Staff Aquínoticias

Dramaturgas y dramaturgos mexicanos, así como de nacionalidad extranjera con residencia mínima de cinco años en el país podrán concursar por el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021, convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el Gobierno del estado de Guerrero, mediante la Secretaría de Cultura de la entidad.

En esta ocasión, la convocatoria se enmarca en la campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura federal. En entrevista, el coordinador de las XXXIV Jornadas Alarconianas -festejo en honor del ilustre dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza-, Leonel Maciel, recuerda que el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón reconoce a quienes, con su trayectoria, han marcado un hito en el teatro de nuestro país.

Asimismo, resalta que esta importante actividad se lleva a cabo anualmente en honor a uno de los hijos más ilustres de Guerrero: “Juan Ruiz de Alarcón, uno de los grandes de las letras españolas y de los máximos representantes del Barroco hispanoamericano”.

Agrega que las Jornadas Alarconianas se instituyeron el 7 de septiembre de 1987 y que su primer director fue el dramaturgo, ensayista y cronista Héctor Azar, “un entusiasta impulsor” de este festival. En él se presentan eventos de danza, pintura, fotografía, música y teatro, con la participación de artistas nacionales y extranjeros y es marco para la entrega del Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón.

Procedimiento

Podrán ser propuestas dramaturgas y dramaturgos de nacionalidad mexicana con residencia permanente en México comprobable por mínimo cinco años, que escriban en cualquiera de las lenguas incluidas en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales (www.inali.gob.mx/clin-inali/) o en español, cuyas trayectorias hayan enaltecido el teatro en México.

Las candidaturas podrán ser propuestas por instituciones literarias, culturales y educativas; asociaciones civiles dedicadas a la promoción cultural; grupos o asociaciones culturales, o escritores, críticos, académicos y ciudadanos en general, de cualquier nacionalidad, sean personas físicas o morales; se recibirán a través de la Plataforma Digital de Participación de los Premios Bellas Artes de Literatura 2021 (https://literatura.inba.gob.mx/pbal/). La convocatoria está abierta hasta el viernes 19 de marzo de 2021 a las 11:00 horas (horario de la Ciudad de México).

El jurado estará integrado por tres especialistas y profesionales de la dramaturgia de reconocido prestigio. El fallo se efectuará durante la tercera semana de abril de 2021. El premio consiste en un diploma y 500 mil pesos, se otorga a la trayectoria de una dramaturga o un dramaturgo y no a un libro publicado; es único e indivisible, no podrá ser concedido a título póstumo y no habrá menciones honoríficas.

La ganadora o el ganador se compromete a participar en la ceremonia de premiación durante las XXXIV Jornadas Alarconianas en Taxco, Guerrero, si las condiciones sanitarias lo permiten.

Las y los interesados pueden consultar la convocatoria completa en la plataforma digital contigoenladistancia.cultura.gob.mx, en la página del INBAL: inba.gob.mx, así como en la web de la CNL (www.literatura.bellasartes.gob.mx) y de la Secretaría de Cultura de Guerrero (secretariadeculturaguerrero.gob.mx) o solicitar más información vía correo electrónico a cnl.subdireccion@inba.gob.mx o contacto.secultura@yahoo.com