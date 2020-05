Este 10 de mayo, ayuda a reactivar la economía enviando flores a mamá

La crisis sanitaria ha causado que el Mercado de las Flores casi caiga en la quiebra. Los pocos locales que aún subsisten invitan a la población de hacerse de un bonito arreglo floral y a contribuir con su bienestar financiero

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Regalar flores nunca estará pasado de moda, ni será una mala opción, así que este Día de las Madres, un presente como éste podría alegrarle el día a las mamás, pero además podría servir para ayudar a la reactivación económica de decenas de familias que se dedican a la venta de flores.

Locatarios del mercado 20 de noviembre, mejor conocido como el “Mercado de las Flores”, prácticamente se encuentran en la quiebra, las ventas han disminuido hasta un 90 por ciento, incluso, hay días en donde no venden ni un sólo arreglo floral.

Por tal motivo, muchos de los locales han decido cerrar y quienes siguen trabajando, cuentan con muy pocos arreglos, debido a que no está llegando la población a compararlos.

“No hay negocio, a veces con trabajo para comer, no sé qué tiempo, aquí estamos para servirle en lo poquito que puedan venir a consumirnos”.

“Ha bajado muchísimo tanto las flores y servicios y nosotros vivimos de lo que la gente paga, al día… hay días que no venden nada y la verdad está crítico”.

Esperan que el día de las madres, reactive su economía y que la población acuda a adquirir sus regalos a dicho mercado, en donde aseguran, darán precios accesibles y ofrecerán servicio a domicilio para que la población que está cumpliendo con el distanciamiento social, no tenga la necesidad de salir de sus hogares.