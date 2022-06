Estrella Salazar, científica, investigadora e invitada especial a la NASA, a sus 17 años

Estrella Salazar ha conquistado espacios en la ciencia, es investigadora, fue invitada para visitar la NASA este año y también desarrolla una app para traducir la Lengua de señas Mexicanas para personas oyentes y facilitar el acceso a servicios de salud y de consumo

Valeria Vázquez / La Lista

A la edad de 3 años, Estrella Salazar recibió como regalo sus primeros libros de medicina. Hoy, a sus 17, lo tiene claro: quiere una carrera en la ciencia.

Estrella Salazar ha conquistado espacios en la ciencia, es investigadora, fue invitada para visitar la NASA este año y también desarrolla una app para traducir la Lengua de señas Mexicanas para personas oyentes y facilitar el acceso a servicios de salud y de consumo.

Desde pequeña “descubrí que no solamente existía la medicina, sino más áreas, como bioquímica, biofísica, biomedicina, biotecnología… Empecé a involucrarme más y más y también empecé a entrar a competencias para poder trabajar en equipo, a desarrollar prototipos y a entender que lo que yo sabía tenía que aplicarlo con algo físico, con algo tangible, que se viera reflejado en cómo podía ayudar a mi comunidad” dice Estrella en entrevista con La-Lista.

Estrella innovadora

Una de sus motivaciones para adentrarse en la investigación y la medicina fue ayudar al bienestar de su hermana mayor, quien padece síndrome de MERRF, que le provoca una pérdida auditiva severa. Así creó Parlaré, una aplicación multi-herramienta que busca ayudar a que las personas sordas que usan la lengua de señas mexicana y personas oyentes puedan comunicarse entre sí.

La idea es que funcione como un traductor que permita convertir texto y audios a una animación con lengua de señas y viceversa, y que se pueda emplear en restaurantes, negocios, bancos y escuelas, espacios en donde las personas sordas suelen tener dificultad para comunicarse debido a la falta de preparación del personal.

“Participé en una competencia y estructuré la idea y empecé a buscar a más personas que se pudieran sumar al equipo para formar un área de programación, de mercadotecnia, de diseño, contacté también a una terapeuta, y de ahí empezamos a contactar a más personas y empezamos a realizar pruebas y prototipos”, dice Estrella sobre la aplicación, en cuyo desarrollo ya trabajan aproximadamente 80 personas y que se prevé que esté disponible en tiendas de aplicaciones en 2023.

“Ahorita la planeamos hacer para CDMX, Estado de México, y ya después ir avanzando en otros estados de la República (…) El primer paso que creemos indispensable es en la sensibilización, concientizar a las personas, sensibilizarlas sobre la situación”, agrega en entrevista con La-Lista.

Próximo viaje a la NASA

Actualmente, Estrella Salazar estudia la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), además de realizar una Estancia Académica en el Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Un artículo sobre medicina espacial que ella misma escribió le abrió un espacio como invitada especial en el 73 Congreso Internacional de Astronáutica, que se llevará a cabo en París en septiembre próximo y Estrella es una de las 60 personas seleccionadas para el “International Air and Space Program 2022”, de AEXA, un programa educativo que tendrá lugar en las instalaciones de la NASA, en Huntsville, Alabama, en noviembre.

Estrella también es integrante de Women in Nuclear México (WiN MX) y Women in Nuclear Global (WiN Global), organizaciones que buscan comunicar los beneficios brindados por la energía nuclear y fomentar la participación equitativa de las mujeres en la industria nuclear, pero no es todo lo que anhela hacer, también lleva a cabo una investigación sobre los efectos neurológicos del Covid-19.

“Se centra en poder estudiar la disfunción neurológica inducida por SARS-CoV-2, todos los mecanismos patológicos que conlleva en este caso la relación que hay entre la enfermedad y la gravedad y los mecanismos de neuro inflamación y neuro invasión del virus”, indica la joven, quien busca financiamiento con instituciones académicas públicas y privadas para llevarlo a cabo.

Desde su casa en el municipio de Nezahualcóyotl, una zona con alta densidad poblacional en la Zona Metropolitana del Valle de México, asegura que todo lo que ha logrado ha sido con el apoyo de su familia.

“Mi papá es contador y mi mamá es ama de casa, en realidad eso no ha importado porque ellos siempre me han motivado y han sido los pilares fundamentales, junto con mi hermana, que me han ayudado a continuar y hacer todo lo que yo me proponga. Ellos incrementaban esa curiosidad, la alimentaban más y eran las personas que me daban las herramientas y los recursos para poder seguir involucrándome”, comenta.

Enseñar ciencia desde la niñez

Estrella Salazar dice convencida que hay que inculcar el interés en la ciencia desde las primeras etapas de la educación de un niño o niña. Los niños tienen “curiosidad, imaginación y creatividad”, que son elementos básicos para la investigación.

“Cuando yo empecé a dar clases a los 13 años aquí en Nezahualcóyotl en mi casa, los niños venían y yo me encontré con este pensamiento que ellos tenían de que no podían salir adelante por la comunidad en la que vivimos”, cuenta Salazar en un tono seguro y proyecta la confianza que tiene desde pequeña de sus capacidades en la ciencia gracias al impulso de sus papás para investigar sobre ese tipo de temas.

Por ello, plantea que se cambie también la forma de enseñanza, que se implementen las metodologías STEM y STEAM (las siglas en inglés de modelos de educación enfocados en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), porque a veces los niños lo ven como un proceso de memorización nada más y creo que se debe de cambiar mucho esa forma de comunicar la ciencia en las escuelas y transmitirles que es un proceso totalmente de curiosidad, e imaginación, de creatividad, análisis y crítica sobre todas las cosas, recalca.

“A veces creemos que los niños y niñas no pueden crear proyectos y crear soluciones científicas para sus comunidades y tratamos de minimizarlos”, dice.

Los temas más frecuentes en la mente de Estrella en cada proyecto que inicia son la ciencia, la tecnología, la innovación, son la pasión de su vida.