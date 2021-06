Estudiantes de EST 59 solicitaron clases presenciales ante rezago educativo

Jóvenes señalaron estar preocupados por retraso educativo durante primer año de pandemia, por ello, solicitaron clases presenciales pese a temor de padres y madres de familia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica (EST) número 59 en Tuxtla Gutiérrez, que cursan el tercer grado, expresaron su preocupación por el retraso educativo que han tenido en este último año, por ello, en conjunto con padres y madres de familia y docentes, decidieron regresar a clases.

Las clases en esta escuela comienzan a las 7:00 horas y terminan a las 13:00, sin embargo, un número reducido de grupos acuden a la institución, además, de que todos y todas portan cubrebocas y les proporcionan gel antibacterial.

Roberto Cundapí, un estudiante de tercer grado, aseguró –al igual que sus amigos- que prefieren tener clases presenciales, pues no lograron adaptarse al método de clases a distancia,

“La verdad no le entiendo nada a las clases en línea, se me hace muy difícil… nosotros pedimos regresar porque no le entendíamos a nada y me preocupa bastante porque estoy por entrar a la prepa y no entiendo muy bien”, señaló.

Ante la demanda de los estudiantes y en común acuerdo con padres y madres de familia, esta escuela decidió retornar de manera escalonada a las clases presenciales, de modo, que las y los alumnos puedan continuar con sus estudios sin retrasos.

Aunque algunos padres todavía tienen desconfianza, asegurando que la pandemia no ha concluido.

“Yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque la pandemia no se ha ido, aunque sí ayuda que vengan porque no es lo mismo el aprendizaje en línea que venir y la educación presencial, nunca se va a comparar”, expresó Josué Moguel, padre de familia.