Evita fraudes, afíliate al IMSS de manera directa

Aquínoticias Staff

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llama a la población a evitar ser víctima de los engaños de mecanismos fraudulentos de afiliación, y recuerda que aquellos que estén interesados en realizar su afiliación y no cuenten con una relación de trabajo subordinada ahora pueden tener Seguro Social por su cuenta.

Al respecto, María Juliana Elvira Peña y Pérez, jefa de servicios de Afiliación y Cobranza del IMSS Chiapas dijo que, a través de redes sociales se han encontrado organismos que ofrecen el registro al Seguro Social, con un costo que va de los $900.00 pesos hasta cantidades más elevadas, para después entregar una constancia falsa de la inscripción ante el IMSS y continuar solicitando pagos mensuales con montos mayores.

La titular de Afiliación y Cobranza del IMSS Chiapas mencionó que, con estos actos los organismos incurren en simulación de relaciones laborales que puede tipificarse como un fraude y generar consecuencias penales.

“Esta práctica perjudica a quien compra el seguro fraudulento, ya que el contratante no cotiza semanas, no tiene una afiliación real, y no genera antigüedad, por ello no tiene las ventajas que tendría al comprar el seguro directamente en la página del IMSS”, comentó.

Recordó que, tras verificaciones el IMSS constantemente da de baja los aseguramientos ilegales mediante mecanismos de simulación de relaciones laborales, por lo que las personas involucradas en los hechos pierden la totalidad de sus semanas cotizadas de manera indebida bajo tales mecanismos.

“Además de la pérdida de semanas cotizadas la simulación de la relación laboral también impacta la economía ante el posible cobro por los servicios y prestaciones de las que el usuario se haya beneficiado de manera indebida. En Chiapas, por ejemplo, se tienen detectados formalmente dos casos de fraude, una persona en Arriaga y otra en Tuxtla Gutiérrez; el Instituto en el ejercicio de sus facultades de comprobación, constantemente da de baja los aseguramientos ilegales mediante mecanismos de simulación de relaciones laborales, evitando que sigan engañando a la población”, informó.

Asimismo, la titular de Afiliación y Cobranza recordó que, aquellas personas que no cuentan con una relación de trabajo subordinada ahora pueden tener Seguro Social por su cuenta, a través del nuevo esquema para la incorporación de personas trabajadoras independientes.

El nuevo esquema de seguridad social para la incorporación de personas trabajadoras independientes los asegurados pueden gozar de servicios médicos, incapacidades, pensión por invalidez y vida, así como prestaciones sociales como guarderías y velatorios. Además, se aporta a tu fondo de ahorro para el retiro y, cumpliendo los requisitos, contar con derecho a recibir una pensión.

En el sitio http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes encontrarás la información detallada de este esquema de aseguramiento. Puedes realizar el trámite para acceder al mismo por medios electrónicos, de manera muy sencilla y en unos cuantos pasos.

Además, los interesados se pueden contactar vía telefónica al 800 623 23 23 opción 5, luego nuevamente 5, en un horario de lunes a viernes de 09 a 18 horas. Y si quieres dar seguimiento a tus semanas de cotización, puedes descargar en tu celular la Aplicación “IMSS Digital” y obtener mensualmente tu “Reporte Personalizado de Cotización al IMSS”, ingresando tu CURP y correo electrónico.