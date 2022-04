Exhorta IEPC al electorado de los municipios que celebran Jornada Electoral Extraordinaria, a participar en paz y sin violencia

La Jornada Electoral se lleva a cabo en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Siltepec y Venustiano Carranza, donde podrán votar más de 80 mil personas para elegir integrantes de Ayuntamientos

Aquínoticias Staff

Este domingo 3 de abril, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, inició las actividades de la Jornada Electoral que se realiza en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Siltepec y Venustiano Carranza, con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, donde 83 mil 195 ciudadanas y ciudadanos tienen la oportunidad de emitir su sufragio para renovar 46 cargos en dichas demarcaciones.

Asimismo, 966 hombres y mujeres realizan labores en mesas directivas de casilla, quienes recibirán, contarán los votos y llenarán las actas, mientras que, 24 personas realizan labores en los Consejos Electorales Municipales, y 30 chiapanecas y chiapanecos llevan a cabo tareas de asistencia electoral.

En su mensaje inicial, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas invitó a la ciudadanía de los 4 municipios, a participar con la seguridad de que su voto tendrá la misma incidencia frente a la política. “Les hago un llamado a ejercer este derecho de manera libre y sin condicionamientos. Exhorto a las y los actores políticos y partidos a conducirse con mesura y evitar el juego sucio, encausando las diferencias en paz y sin violencia”. Aseguró que el IEPC ha organizado un proceso electoral equitativo y transparente.

En su intervención, la consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez, afirmó que “estamos ante una nueva oportunidad para que la ciudadanía de 4 municipios ejerza un derecho fundamental, que es el elegir libremente a sus gobernantes”. Manifestó sus deseos de una buena jornada electoral, la cual, dijo, sólo se logrará con la participación y buena voluntad de cada persona.

Por su parte, la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, aseguró que tanto el IEPC como el INE han dispuesto todo lo necesario para garantizar el derecho al voto en los 4 municipios. Asimismo, invitó a la ciudadanía a ejercer sus derechos políticos; y llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a cumplir con su obligación Constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos e hizo un exhorto a las y los actores políticos para respetar la voluntad popular.

El consejero electoral Guillermo Arturo Rojo Martínez, instó a la ciudadanía de El Parral, Emiliano Zapata, Siltepec y Venustiano Carranza a salir a votar, puesto que es la mejor respuesta a los actos irregulares y faltos de valor cívico. En su mensaje, reiteró la solicitud a las autoridades de seguir apoyando la celebración de estas elecciones.

En el mismo sentido, la consejera Magdalena Vila acotó que el IEPC realizó cabalmente sus labores para garantizar el derecho al sufragio, el cual dijo, es la única vía para legitimar a las autoridades, cualquier intento de evitarlo es antidemocrático y delincuencial, y no debe permitirse. Las omisiones no laceran a este Instituto o al INE Chiapas, sino a la ciudadanía:

Al hacer uso de la palabra, la consejera Sofía Martínez De Castro León, asentó que la democracia exige un compromiso y un diálogo permanente, así como la aceptación a la diferencia de ideas. “Exhorto a la ciudadanía a expresar su voluntad en las urnas con seguridad y tranquilidad. Hagamos todas y todos de esta jornada una fiesta cívica”.

El consejero Edmundo Henríquez Arellano fue enfático al expresar que no debemos acostumbrarnos a que no se realicen elecciones, y agregó que lo ordinario es no tener que hacer elecciones extraordinarias, y que cada municipio decida votar libremente por sus autoridades de manera pacífica y que éstas cumplan con su mandato.

Durante la instalación de la Sesión Permanente, estuvieron presentes las y los representantes de los 14 partidos políticos con registro y acreditación ante el IEPC, que contienden en este Proceso Electoral Extraordinario, además de funcionarias y funcionarios de este organismo. De igual forma, asistieron como observadores la consejera Gloria Icela García Cuadras y el consejero Martín González Burgos, del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; así como la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.