Exigen castigo para atacantes de joven de Villaflores

Piden ciudadanas y organizaciones civiles que sean investigadas todos los funcionarios que intervinieron en el proceso de denuncia de Citlali Pérez

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Mujeres ciudadanas del municipio de Villaflores así como diferentes organizaciones civiles, que defienden los derechos de las mujeres, exigieron a la Fiscalía General del Estado el castigo de los responsables a la agresión de la joven Citlali Pérez Marina así como a las autoridades que la revictimizaron durante su proceso de denuncia.

En su cuenta de Facebook, Citlali Pérez Marina, estudiante de Médicina, denunció que fue atacada por tres hombres el pasado 11 de agosto en el municipio de Villaflores y a pesar que los vecinos y elementos de la policía municipal lograron detenerlos, el Ministerio Público los liberó.

La joven relató que la noche del 11 de agosto salió a tirar basura a los contenedores, que se encontraban cerca del domicilio donde estaba, cuando un carro pointer color negro se detuvo frente a ella. El conductor sacó la mano izquierda y la tomó de la playera en la zona del busto, puso en reversa el vehículo, jalándola hasta la esquina donde se detuvo. Las otras dos personas que iban en el carro descendieron y la atacaron. Una vecina se percató de lo sucedido y abrió su casa mientras otro automóvil se acercaba por lo que ella pudo escapar.

Cuando corría para esconderse de los agresores se encontró una patrulla municipal a quien le pidió ayuda. Los elementos policíacos y los vecinos lograron detener a los sujetos que atacaron a la joven.

“Ellos me decían que me iban hacer de todo, que tenía que estar con ellos, porque me deseaban, que dejara de forcejear o lo lamentaría. Esas y muchas más palabras que hasta me penetran mi ser, que ahora me dan vuelta en mi cabeza cada que me acuesto a dormir, el pensar que me hubieran secuestrado y quien sabe que me hubieran hecho estas personas, por eso no me canso de dar gracias a dios de poder protegerme y a las personas que me ayudaron a que no me secuestraran y violaran”, relató Citlali.

En la propia Fiscalía, a la que llegó para presentar su denuncia, se le acercó quien se presentó como padre de uno de los atacantes, el sujeto le ofreció dinero a cambio de retirar su denuncia. Ella se negó y tanto este hombre como otros familiares de los detenidos la amenazaron por lo que teme por su vida.

Durante su denuncia, la joven nunca fue acompañada de un asesor jurídico, de un trabajador social, tampoco fue asistida por personal de psicología. El dictamen médico señala que tenía muestras físicas de haber sufrido una agresión.

El 12 de agosto, al otro día de haber sufrido el ataque, fue informada por el funcionario de la Fiscalía, Wilson Zavaleta Serrano que su carpeta de investigación no procedería, ya que los hechos no eran considerados como graves y que no tenía ninguna relevancia para que se siguiera el procedimiento. Le sugirió llegar a un acuerdo con los detenidos para que estos ya no la molestaran y se comprometieran a no agredirla, que sólo tenía que firmar el desistimiento.

“A lo cual le conteste que no estaba de acuerdo con todo lo que me decía ya que era algo delicado, diciéndole que si me tenían que matar para que fuera grave, el cual muy enojado me contestó que hiciera lo que quisiera, que ya no me iban apoyar en ningún momento y que mi asunto lo remitirían a otro lado para que le dieran seguimiento, y que lo más seguro es que se fuera al archivo” difundió Citlali. El ministerio público le aseguraba que hasta el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llavén Abarca sabía del caso y estaba de acuerdo.

Después de esto, el 13 de agosto acudió de nueva cuenta a la Fiscalía para darle seguimiento al caso y fue informada que sus atacantes habían sido liberados.

Después que la joven dio a conocer su caso en las redes sociales y que se viralizara el mensaje, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Frailesca, informó que judicializó la carpeta de investigación por el delito de abuso sexual en contra de tres personas del sexo masculino en agravio de una persona del sexo femenino de 22 años en la ciudad de Villaflores.

Aseguró que el pasado lunes ejerció acción penal en contra de los tres imputados, luego de que la Policía Municipal de Villaflores puso a disposición del Ministerio Público a los tres señalados por el delito de abuso sexual.

Diferentes organizaciones civiles y ciudadanas del municipio de Villaflores exigieron que se castigue a los responsables de la revictimización de Citlali.

Villaflores es uno de los siete municipios de la entidad que cuenta con una Alerta de Violencia de Género debido a la situación de violencia que padecen las mujeres en ese lugar.