Exigen familiares de personas desaparecidas reconocer crisis de violencia

Un camión de carga colocó escombro y tierra frente al Palacio Nacional, donde las madres buscadoras acomodaron fotos de sus hijas e hijos, carteles de búsqueda, gafetes, cartulinas con la frase: “Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas van a él”

Redacción Cimac Noticias

Ciudad de México. Esta mañana madres buscadoras de Guanajuato, quienes caminan a pie y con palas largos tramos de tierra, realizaron una protesta afuera del recinto del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, a fin de exigir que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, brinde apoyo a los familiares de personas desaparecidas, investigue las fosas clandestinas, reconozca la crisis de violencia, y realice una audiencia pública, en la que puedan exponer sus necesidades.

Durante la protesta un camión de carga colocó escombro y tierra frente al Palacio Nacional, donde las madres buscadoras acomodaron fotos de sus hijas e hijos, carteles de búsqueda, gafetes, cartulinas con la frase: “Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas van a él” y llevaron una búsqueda simbólica, en la que movían piedras con palas como lo hacen cada vez que recorren los largos tramos con la esperanza de encontrar una pista, ropa, o resto humano.

Después de ello, algunas madres buscadoras tomaron un alta voz para llamar la atención del presidente. “Andrés estoy aquí afuera, buscando a mi hijo. Señor presidente, tenga poquito respeto y salga a ver cuántas madres seguimos llorando. Muchas por miedo no vienen, le pedimos que salga a ver”, declaró una de las madres, quien sostenía un cartel con la cara de su hijo desaparecido.

Actualmente en México hay 95 mil 98 personas desaparecidas, de las cuales 23 mil 655 son mujeres y 71 mil 433 son hombres. La mayoría de estos hechos ocurrieron en Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, y Ciudad de México cuando las víctimas tenían entre cinco a 25 años de edad, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Asimismo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reportó que la prensa mexicana documentó 564 fosas clandestinas de las que se han exhumado mil 729 cuerpos de personas y 44 mil 758 restos o fragmentos en 23 entidades, mientras que la “Plataforma Ciudadana de Fosas” (proyecto realizado en conjunto por colectivos de familias de personas desaparecidas) registraron 2 mil 357 fosas clandestinas en el país hasta septiembre de 2021.

En un comunicado, las madres buscadoras expusieron que la administración actual no quiere reconocer la crisis de desapariciones y fosas clandestinas en el país, ejemplo de ello es que el presidente pidió pruebas “fehacientes” al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) durante su visita a México, que las desapariciones son una problemática en Guanajuato y en el país . El Comité respondió que las desapariciones existen, son sistemáticas, generalizadas, y prevalecen debido a la impunidad que es ejercida por las autoridades.

Detallaron que solicitaron una reunión con el presidente en diversas ocasiones, sin embargo éste no ha accedido, a pesar de que las desapariciones no paran, más fosas clandestinas son localizadas, y más familiares son obligados a sumarse a la búsqueda porque el Estado no cumple con sus obligaciones y el acceso a la justicia es ineficiente. “Nuestra vida se basa en buscar a nuestros seres queridos entre miles de personas desaparecidas, buscarles en vida en sitios de exterminio, hemos sido testigas del horror”.

Frente a este panorama es que decidieron llevar hoy a Palacio Nacional, un poco de lo que ven en las fosas clandestinas. “Nos cansamos de pedirle audiencias a oídos sordos. Estamos hartas de enterrar a nuestros seres queridos cuando queremos abrazarlos, porque desenterrar el amor también significó desenterrar la verdad, porque ha sido omiso ante nuestras súplicas”, agregaron.

Exigieron que el presidente de México reconozca estas dos problemáticas, reconsidere si la estrategia de seguridad militarizada y de combate contra el huachicol es la correcta; garantice la seguridad de las madres buscadoras, realice mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno, fortalezca la comunicación entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal de Guanajuato y las familias de las víctimas; y de respuesta y seguimiento a las observaciones del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

Es necesario mencionar que hace unos días, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU mantuvo una serie de reuniones con familiares de desaparecidos, organizaciones y autoridades en Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Estados donde las desapariciones son más recurrentes.

En estas entidades, el Comité registró que todos los testimonios evidenciaron que la revictimización es uno de los principales obstáculos por los que las personas no son buscadas y las familias no acceden a la justicia. Además, el Comité afirmó que las desapariciones son una cuestión vigente que debe ser atendida a través de una política de prevención, atención y erradicación.

“Las víctimas no somos un botín político, tenemos necesidades y dolor que merece respeto y atención. Guanajuato merece de políticas integrales de prevención y atención de la violencia y de delitos que se enmarcan en el ámbito federal ¡Basta de lavarse las manos o culparse entre los distintos niveles de gobierno! Exigimos respuestas”, finalizaron las madres.