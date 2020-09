Exigen justicia para joven hallado sin órganos en Tuxtla

Lenin Eliovet, fue reportado como desaparecido el pasado 29 de agosto y cuatro días después su cuerpo fue hallado con signos de violencia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Amigos y familiares del joven Lenin Eliovet Alejandro Cruz Solís, marcharon esta mañana para exigir a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Gobierno de Chiapas el esclarecimiento del homicidio del joven de tan sólo 23 años de edad que fue encontrado sin vida y sin órganos en la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez el pasado 02 de septiembre. La manifestación partió del parque 05 de mayo a Palacio de Gobierno.

Lenin Eliovet, fue reportado como desaparecido el pasado 29 de agosto y cuatro días después su cuerpo fue hallado con signos de violencia, incluso la madre del joven, Sandra Luz Solís Aguilar, al presentarse irregularidades en el caso de su hijo, no descartó que en la entidad existen bandas que se dedican al tráfico de órganos y que supuestamente las autoridades han querido ocultar.

“Esperar la necropsia de ley, para ver la causa, en conclusión, que no pueden arrojarme un dictamen de la causa de la muerte de mi hijo porque no tiene órganos, que nada más le hallan un pedazo de corazón, eso dicen que no, que no tiene órganos que por eso no le pueden hacer la autopsia, no dictaminan de qué murió mi hijo. Yo exijo el esclarecimiento de la muerte de mi hijo, por qué no tenía órganos, ¿qué acaso hay un tráfico de órganos en Chiapas?”, denunció la señora Sandra Luz.

Lenin, 15 días antes de su muerte había cumplido 23 años, era radiólogo y tenía una vida por delante, sin embargo, por invitación de presuntos compañeros de trabajo, decidió salir un 29 de agosto sin imaginar, que nunca regresaría a su casa con vida.

“Chiapas es un estado inseguro y lo que quiero es verdad y justicia, que me esclarezcan”, exigió la madre del joven.