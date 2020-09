Fabián Cháirez, el artista chiapaneco que expondrá a lado de Picasso

Es el autor de “La Revolución”, la pintura de Emiliano Zapata, que fue tan controversial en la exposición de Bellas Artes el año pasado

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Su teléfono ya no suena tanto como el año pasado, pero aún con la pandemia su obra no se ha dejado de cotizar. Sabe bien que hay un antes y un después para él luego de su participación con la obra “La Revolución” en la exposición del Palacio de Bellas Artes “Emiliano Zapata después de Zapata”.

Fabián Cháirez es un pintor chiapaneco de 32 años de edad que estudió en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), pero que decidió migrar hacía la Ciudad de México porque esta consciente de la centralización que existe en el arte, por eso una de sus preocupaciones es hacer voltear la mirada hacia el sur. Le gusta la obra de otros chiapanecos como Ninfa Torres y Roberto Tondopo y tiene la certeza que hay mucho qué decir de parte de las y los artistas de las periferias.

“Creo que sigo construyendo mi carrera, me estoy cimentando, pero me importa ser la conexión entre el extranjero y Chiapas, es algo que está entre mis planes. El arte está muy centralizado en las capitales de México, del sur se sabe muy poco o de las periferias. Me gustaría mucho poder visibilizar lo que los artistas en Chiapas están haciendo y que tengan esa oportunidad que yo no tuve y que me motivo a moverme al centro” comenta el pintor.

El sur sigue en el pensamiento del artista, pero sobre todo está en su obra. “Mucho de lo que me motivo para hablar sobre las masculinidades y las personas racializadas fue por mi crecimiento y desarrollo en Chiapas, ver la desigualdad social, un machismo y un racismo tremendo, que me afecto bastante en el tiempo que viví y crecí allá”.

Su identidad y preferencia sexual del artista no es un secreto todo lo contrario es el punto principal de su trabajo. Lo que busca es representar de una manera positiva a la comunidad a la que pertenece, enaltecerla, darle importancia a sus cuerpos, que pareciera solo son dignos de ser retratados en el arte desde la precariedad y no desde la belleza y el orgullo.

El discurso de Cháirez es claro, pero a muchos le resulta chocante. Tiene la idea que hay una carga homófoba de parte de quienes le sugieren cambiar de temática. “Me han dicho que debería de expandir mis temas hacía otros lugares, creo que al final ese tipo de comentarios también son homófobos porque piensan que no hay futuro para un artista LGBT que habla de temas LGBT. Hace falta que el público se empape más de estos temas, aprenda más de ellos y así podamos construir un país más incluyente. Creo que lo que sucedió con mi pieza “La Revolución” es que la gente no está acostumbrada, nos ven en una exposición importante y creen que es para burlarse y hay que cambiar eso”.

Su obra “La Revolución” fue adquirida por Taxto Benet, quien tiene una colección de 70 piezas de diferentes autores como Picasso, Tapies y Weiwei. El hilo conductor de la exposición, que se presentará dentro de unos meses, es precisamente la censura que han tenido.

El 12 de enero del 2021 se inaugura en Barcelona, España su exposición “La Floración de las Suculentas”, que es una serie de pinturas en la que presenta cuerpos que cuestionan el discurso hegemónico sobre lo masculino en México.

La pandemia, contrario a lo que ha sucedido con la mayoría de las y los artistas en el país, al pintor no le ha afectado. Su obra la continua exhibiendo y comercializando en galerías virtuales. Considera que las y los artistas deben de adaptarse al uso de las nuevas tecnologías para difundir su trabajo.

Aunque Cháirez se identifica como pintor y le gusta serlo, durante la cuarentena ha explorado en la escultura y antes también lo ha hecho en la fotografía. “Mi formación es de pintor, pero no me quedo solo ahí, busco otras posibilidades plásticas y visuales. La escultura me gusta bastante, lo digital también, me gusta verme como un artista integral, buscando por todas las expresiones posibles para poder hablar sobre los temas que me interesan”.

La entrevista con Fabián Cháirez se había aplazado desde el año pasado. Su próxima exposición fue el pretexto para retomarla, para hablar de Chiapas, de su obra, la cual, aún ahora, sigue teniendo más futuro que pasado.