Fallece Alejandro Martí García, el artista, el empresario, el crítico del mal gobierno

Entre muchas acciones como su filantropía, el empresario mexicano será recordado por frases contra el mal gobierno como: «Si no pueden, renuncien»

Alejandro Martí García, el reconocido emprendedor, filántropo y artista mexicano que pasó a ser un símbolo ciudadano anticrimen, y que buscaba dedicar el resto de su vida a la lucha por un país más seguro, falleció este lunes 24 de julio de 2023 a sus 73 años de edad.

De empresario exitoso, Alejandro Martí García pasó a ser un referente cívico para las y los mexicanos, y una figura incómoda para los políticos, esto, luego de que confrontara a las autoridades mexicanas del 2008 tras el plagio y asesinato de su hijo Fernando. Hay quienes lo recuerdan por su frase crítica “Señores, si piensan que la vara es muy alta, que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso es también corrupción”, dirigida al entonces Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa y a su gabinete, en donde Genaro García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública.

La tragedia de perder a su hijo de 14 años a manos de una banda de secuestradores, aun tras haber pagado un rescate, le cambió la vida a Martí: desde el arte que lo solía recluir por seis, ocho o 10 horas en su estudio hasta el trabajo que lo ocupaba a diario. Alejandro Martí decía que en el país hay muchos “Fernandos” que necesitan justicia. Tras su pérdida, quiso honrar la tragedia de su hijo, buscando evitar que los secuestros continuaran y dejar un México, en la medida de sus posibilidades, lo mejor que pudiera.

Tras este acontecimiento, Martí seguía pensando en nuevos negocios, pero su atención estaba enfocada “100 por ciento” en el Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS), la asociación civil contra la inseguridad que presentó a fines de noviembre de 2008, y en monitorear la investigación del crimen de Fernando.

En sus peores momentos, Alejandro Martí no dejó de pintar. Desde que decidió dedicarse a la pintura, y antes de tomar un giro hacia lo abstracto, sus cuadros se inspiraban en objetos cotidianos, máquinas, animales. Los caballos eran un tema recurrente. Durante la agonía por la pérdida de su hijo, la tormenta que vivía Martí se empezó a reflejar en los lienzos que realizaba.

“Si él estaba trabajando inicialmente una cabeza de un caballo, ese caballo se convertía en una verdadera bestia”, contó su amigo y maestro, el artista Ismael Ramos. Al mismo tiempo, dijo, otro lienzo mostraba una yegua “con un amor tremendo hacia su cría. Eran cuadros que hacía en forma simultánea. Con contenidos fuertes, pero reales”.

Alejandro Martí García también fue fundador de Deportes Martí.