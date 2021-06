Fallo de SCJN sobre maternidad subrogada abre puertas a trata de personas, coinciden feministas

Las defensoras resaltaron que no porque las mujeres tengan la capacidad biológica de tener hijos deben cumplir con el deseo de paternidad de parejas del mismo sexo o infértiles, ya que existen otras formas como la adopción

Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias

Ciudad de México. El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a que los Poderes de la Unión y los congresos locales comiencen a legislar la maternidad subrogada en el ámbito de sus competencias, es un retroceso en los derechos de las mexicanas, las muestra como objetos y abre las puertas a la trata de personas con diversos fines. coincidieron defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres.

Al participar en el ciclo de charlas virtuales “Para entender los vientres de alquiler y lo que está pasando en la Suprema Corte” -convocadas por diversas organizaciones feministas- explicaron que la decisión de la Corte impulsa la explotación reproductiva hacia las mujeres, pues las “deshumaniza” y las define como “incubadoras con pies” dispuestas a cumplir los deseos de terceras personas a costa de dañar física y emocionalmente sus cuerpos.

Cabe recordar que después de tres días de debate, la SCJN invalidó diversas disposiciones del Código Civil del estado de Tabasco en materia de gestación subrogada, por considerarlas discriminatorias, y estableció que los estados de la República deben legislar sobre este tema. Actualmente sólo Tabasco y Sinaloa tienen legislación al respecto.

Las defensoras resaltaron que no porque las mujeres tengan la capacidad biológica de tener hijos deben cumplir con el deseo de paternidad de parejas del mismo sexo o infértiles, ya que existen otras formas como la adopción. “No nos confundamos, los DH no son deseos. Las personas pueden ser padres, pero no a costa de la contratación del cuerpo de una mujer, eso las deshumaniza y no da importancia a las afectaciones que ésta pueda pasar”, dijo la defensora Yndira Sandoval.

Explicaron que esta práctica aumenta el riesgo de que las mujeres y las y los niños sean involucrados en la trata de personas, tráfico de órganos, explotación infantil o sexual, pues sus cuerpos son vistos como “mercancías” a disposición de las agencias intermediarias, de las personas extrajeras o privilegiadas, quienes deciden dónde, cuándo y cómo las mujeres deben desarrollar sus gestaciones.

Coincidieron también que existe una afectación particular en mujeres que se encuentran en condiciones vulnerables, violentas o de pobreza. Ellas aceptan “rentar sus vientres” como su única opción para dejar a sus agresores o “tener un plato de comida al día”, y aunque las agencias les aseguran cuidar de ellas durante la gestación, en algunos casos sí les brindan los servicios médicos durante el proceso, pero después se desentienden y en otros casos si el bebé nace con complicaciones las dejan con toda la responsabilidad del cuidado y crianza.

“La renta de vientres implica otros riesgos a nivel social porque las mujeres que se adentran en este práctica son discriminadas y estigmatizadas por la comunidad”, declararon defensoras de Marea Verde Quintana Roo.

Reiteraron que la SCJN trata de encubrir su reciente decisión bajo el argumento de buscar regular esta práctica para disminuir los riesgos que enfrentan las mujeres y ellas decidan de forma libre qué hacer con sus cuerpos, pero es un farsa porque en este país “se mete a la cárcel a las que eligen mientras que se aprueba que los congresos definan sobre el cuerpo y vientre de las mexicanas”.

Con esta resolución, agregaron, México se convertirá en el paraíso para la esclavitud, explotación de mujeres, y las comercialización de niñas y niños, por ello llamaron a las mexicanas y feministas a que se sumen a este ciclo de charlas, se informen y difundan el tema para que los derechos por los que de manera histórica han luchado, no les sean arrebatados y la maternidad subrogada sea prohibida en el país.

A la población le pidieron vigilar qué sucede en los congresos de sus estados en esta materia y comenzar a exigir que se garantice el acceso de las mujeres a una economía digna, a la seguridad médica, escuelas y demás, en lugar de que se regule la “renta de vientres”.

Este primer conversatorio forma parte de un ciclo de cinco charlas sobre maternidad subrogada que se llevarán a cabo del 14 al 16 de junio a través de diversas cuentas de instagram de organizaciones civiles de mujeres o de defensoras.