Familiares de personas que perdieron la batalla contra COVID-19 llaman a vacunarse

Continúa la inmunización a rezagados al menos durante este fin de semana

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La vacunación a personas de 40 años en adelante continuará -por lo menos- hasta este sábado 17 de julio y aunque este jueves 15, la Secretaría de Salud notificó la llegada de 109 mil 600 vacunas de las marcas CanSino y Sinovac.

La respuesta de la población ha sido reducida, pero se ha logrado inmunizar durante los últimos tres días -al menos en la Colonia Patria Nueva- alrededor de 700 personas, sin embargo, la población sigue negándose.

En tanto, familiares de personas que perdieron la batalla contra el COVID-19 y que hasta hace días se negaban a vacunarse, han comenzado a acudir a los módulos y pidieron a la población vacunarse, pues sólo así se pueden evitar los decesos.

“Tenía miedo, de hecho, mi esposo murió de COVID por eso es que vengo, de ahí mis hijas tampoco querían, es el miedo de que esa enfermedad nos vuelva a pegar y nos lleve a la muerte. Aquí en la colonia (Patria Nueva) muchas de mis compañeritas no se quieren vacunar”, dijo la señora Evangelina Esteban.

“Ya mi esposa ya se vacunó, ella me logró convencer y por eso estoy aquí, porque familiares míos se fueron, unos tíos fallecieron del COVID, me comentan que vine más fuerte, es necesario vacunarse”, dijo el señor Carlos Jiménez Hernández, quien acudió junto a su esposa a vacunarse en el módulo instalado en el parque de la colonia Patria Nueva.

“Yo me siento bien, venía hasta con dolor de cabeza y se me quitó, gracias a Dios, me siento bien, tranquila. Yo pensaba otra cosa, pero gracias a Dios hoy me vine a vacunar”, detalló la señora Estrella Marroquín.

Hasta la primera semana de julio, de acuerdo al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Chiapas, se habían vacunado tan sólo al 50 por ciento de adultos mayores de 60 años, es decir, a poco más de 250 mil, y al 38 por ciento de adultos de 50 a 59 años, es decir, sólo a 182 mil 780, de los 481 mil adultos de ese rango de edad.

Mientras que, se ha vacunado a personas a partir de los 18 años de edad en comunidades rurales y de difícil acceso en Chiapas de los municipios de Mapastepec, Motozintla, Bochil, Chiapa de Corzo y Tapachula.

Módulos instalados en colonias populares de Tuxtla Gutiérrez (a partir de este jueves y hasta el sábado 17 de julio)