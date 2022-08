Familiares desconocen condición de 50 migrantes retenidos en “La Mosca”

Actualmente quienes permanecen fuera de la Estación Migratoria El Cupapé en Tuxtla Gutiérrez, son en su mayoría mujeres, quienes están a la espera de saber de sus esposos, hermanos, primos o amigos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Alrededor de 50 hombres migrantes que fueron trasladados al inmueble denominado «La Mosca» en Chiapa de Corzo, se encuentran incomunicados con sus familias, presuntamente habrían sido llevados mientras esperaban el trámite de su permiso que les permitiría estar en México y llegar al norte del país para continuar su trayecto hacia Estados Unidos.

Mientras que, las amistades, familiares y parejas (en su mayoría mujeres) que iban con estos 50 hombres, dicho permiso ya les fue entregado, pero ellos permanecen detenidos y sin comunicación.

“El martes nos trajeron de Huixtla, nos dijeron que nos iban a entregar los permisos, pero a nuestros maridos les pidieron entregarse como a las 10:00 de la noche, pero estamos viendo que todos los que se entregan no salen y lo peor es que no nos podemos comunicar con ellos porque les quitaron sus teléfonos y no les dejan hacer una llamada para que nos digan que están bien. A mí el permiso me lo entregaron el mismo día, pero a ellos no les dan respuesta”, expresó con preocupación y lágrimas en los ojos, una joven colombiana de nombre Tatiana.

Actualmente quienes permanecen fuera de la Estación Migratoria El Cupapé en Tuxtla Gutiérrez, son en su mayoría mujeres, quienes están a la espera de saber de sus esposos, hermanos, primos o amigos, pero también, denuncian que otros más han sido deportados bajo engaños, ya que les pidieron acceder entregarse para agilizar sus procesos, sin embargo, sin notificarles, fueron deportados a sus países, de los mismos que huyeron.

Aunque este medio informativo trató de obtener información de la autoridad migratoria, ésta se limitó a decir que no podría informar sobre el proceso que llevan migrantes.