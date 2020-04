Familias de fallecidos por COVID tienen derecho a elegir su manejo

Pese a que la opción más segura es la incineración, es posible la inhumación, aunque esta debe ocurrir en un máximo de cuatro horas, informó la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La opción principal –sí así lo deciden los familiares– es que el fallecido sea incinerado, pero tal práctica no es una indicación sanitaria oficial para el estado de Chiapas, “que forzosamente todo tenga que ser incineración”, así lo informó la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Dipris)

Margarita Aguilar Ruíz, titular de la Dipris, dio a conocer que para el manejo de cadáveres y los procesos de servicios funerarios por Covid-19 en Chiapas, se llevan a cabo a través de la sensibilización de la Jornada Nacional de la Sana Distancia y a través de capacitación y asesoría a las empresas de servicios funerarios.

“Estamos siguiendo los lineamientos de la guía de manejo de cadáveres por Covid-19 en México, entonces estamos trabajando en varias aristas, una, sensibilizando a la población en general para evitar que hallan conglomeraciones… dos, estamos también realizando capacitaciones y asesoría a los servicios funerarios para que los espacios de velatorios pues prácticamente queden sin funcionar”, dijo.

En el caso de personas que han fallecido por Covid-19, Aguilar Ruíz refirió que la meta sanitaria es que la persona pueda ser enterrada en un lapso máximo de cuatro horas, para evitar la conglomeración de más personas.

En contexto, subrayó que hasta el 27 de abril, riesgos sanitarios registró el proceso de entierro y de cremación de cadáveres, en donde dos fueron incinerados, esto conforme a decisión de los familiares.

“Son nueve fallecidos que tenemos registrados hasta el día de ayer… en este sentido pues todas prácticamente han sido enterradas, solamente son dos los que ha sido cremadas por opción de la familia”, lamentó.

Por ello, destacó que el personal de los hospitales de la entidad está capacitado para el manejo de las personas fallecidas por esta clase de coronavirus, donde además las funerarias que sean solicitadas tendrán que cumplir con todos los requisitos de la Dipris.

Para llevar a cabo estas prácticas, el cadáver debe estar completamente envuelto en bolsa impermeable específica para este fin, “antes de retirarlo de la unidad hospitalaria y antes del traslado a las instalaciones funerarias, con la finalidad de evitar la fuga de líquidos y secreciones corporales”.

En este sentido, refirió que la Dirección de Riesgos Sanitarios está haciendo acciones de verificación constante, donde cuentan con el registro de 49 funerarias en toda en la entidad, pero que no todas cuentan con los requisitos para realizar estas prácticas.

Llamó a las empresas interesadas a dar el servicio, hacer el trámite a través del correo electrónico: pisvg@hotmail.com , “seguimos haciendo visitas de verificación y también a través de correo, no de manera presencial estamos recibiendo trámites para todos aquellos que se quieran regularizar”.

Respecto a los espacios para hacer el entierro de los cadáveres, manifestó que las familias han dispuesto de los panteones municipales habituales, ya que no hay riesgo de que la inhumación sea un problema sanitario.

“Los panteones habituales, realmente cuando estén en el cementerio ya la persona fallecida, una vez estando en el ataúd no hay ningún problema”, expresó.