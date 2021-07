Familias de Tuxtla y SCLC afectadas por sismo del 2017 reciben viviendas

El gobernador informó que, en conjunto con la Federación, este año se concluirá la reconstrucción total de más de 20 mil viviendas en Chiapas

Aquínoticias Staff

Como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, para apoyar a la población afectada por el sismo de septiembre de 2017, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de viviendas rehabilitadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal, donde resaltó que además de materializar el sueño de las familias de contar con una vivienda digna y segura, se cumple el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de garantizar bienestar al pueblo de Chiapas.

El mandatario subrayó que, de las 3 mil 160 viviendas que el Gobierno de Chiapas se comprometió a rehabilitar, se lleva un avance del 90 por ciento, y explicó que, en conjunto con la Federación, este año se concluirá la reconstrucción total de más de 20 mil casas en distintos municipios de la entidad, en beneficio de la población que sufrió daños en sus hogares por este terremoto.

“Esto es posible porque en Chiapas y en México, las autoridades federal y estatal hacemos un gobierno que trabaja y sirve a la gente, mediante los programas de bienestar y apoyo a la población, pero estas acciones no serían una realidad si no tuviéramos un presidente de la nación, humano y preocupado por quienes necesitan un espacio para vivir. Se ha dicho que primero los pobres, pero no es un eslogan como antes se acostumbraba, hoy se materializa, y lo constatamos con la entrega de estas casas”, expresó.

Tras destacar que, como resultado del trabajo honesto y responsable, los recursos públicos están alcanzando para atender las necesidades más sensibles en materia de vivienda y otros rubros prioritarios que permitan brindar satisfacción y sacar adelante las aspiraciones de las y los chiapanecos, Escandón Cadenas invitó a las familias beneficiadas a disfrutar de su nuevo hogar y vivir en un ambiente de solidaridad y fraternidad por lograr el bien común.

El director de la Promotora de la Vivienda en Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, informó que de las 3 mil 160 viviendas que atiende el Gobierno del Estado, se han reconstruido más de 2 mil 700 en 11 municipios; en esta ocasión, se entrega un total de 177 en Tuxtla Gutiérrez y 133 en Berriozábal. Aunado a lo anterior, dio a conocer que se anexarán también a este programa los municipios de Cintalapa, Villaflores y Jiquipilas.

Por su parte, la presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana y el alcalde de Berriozábal, Ernesto Sarmiento Castellanos, coincidieron al reconocer el compromiso de los gobiernos federal y estatal, de responder oportunamente a esta necesidad básica, con lo que las personas beneficiadas de ambos municipios gozarán de un hogar reconstruido, digno y seguro donde vivir, junto a sus seres queridos.

En ese tenor, se expresó Violeta Villafán Hernández, habitante de Tuxtla Gutiérrez, quien, en representación de las y los beneficiados, manifestó su agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón por la reconstrucción de sus viviendas, las cuales, dijo, representan un gran beneficio y les brindan la oportunidad de vivir en un espacio sin riesgos para sus familias.

En estos actos estuvieron presentes: la secretaria de Bienestar, Adriana Grajales Gómez; María Guadalupe Hernández Aguilar, beneficiada del municipio de Berriozábal; así como las y los beneficiarios de ambos municipios, entre otros funcionarios estatales y municipales.