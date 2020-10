Festividad de San Judas Tadeo sí se realizará, pero la de la Virgen de Guadalupe queda suspendida

Debido a la pandemia la Arquidiócesis informó se suspenden las peregrinaciones de la antorcha guadalupana, la peregrinación de Villaflores a Tuxtla de pie y celebraciones litúrgicas en los templos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El 28 de octubre es un día importante para la comunidad católica ya que se celebra el día de San Judas Tadeo. En Tuxtla Gutiérrez la iglesia principal se encuentra en la colonia Los Manguitos, en donde sí habrá actividades, pero la ciudadanía tiene que acatar ciertas reglas.

Las festividades a San Judas Tadeo, no se llevarán a cabo como todos los años, la afluencia de los fieles a la iglesia del santo patrono en Tuxtla Gutiérrez será restringida, deberán respetar la sana distancia y el uso de cubrebocas será fundamental y obligatorio.

“Se instalará un cerco sanitizante, tenemos los tapetes propios, gel necesario, el termómetro y preparamos las vallas dentro del templo para tratar de que personas no se queden, sino simplemente pasen frente a la imagen y vayan saliendo para permitir a los demás que vienen atrás y estar cerrando en momentos necesarios”, dijo José Cerna Marmolejo, sacerdote y encargado de la iglesia de San Judas Tadeo.

En este templo ubicado en la colonia Los Manguitos, al norte oriente de la ciudad capital, se llevarán a cabo siete misas de manera intermitente; la primera será a las 7:00 de la mañana, posteriormente a las 9:00, a las 11:00 y a las 13:00 horas. Por la tarde, éstas se realizarán a las 5:00 de la tarde, 7:00 y 9:00 de la noche.

“Insistiendo que, si alguien se encuentra con ciertos síntomas de cualquier otra cosa que mejor no se presenten, espero no tengamos problemas que alguien no quiera aceptar los protocolos necesarios”, dijo el sacerdote José Cerna.

Por su parte la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, informó que las festividades en torno a la Virgen de Guadalupe quedarían suspendidas este año, ya que la gran cantidad de fieles creyentes que acuden a la Parroquía de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez no permitirá guardar la sana distancia y esto podría desencadenar un posible foco de infección.

Por ello, se suspenden las peregrinaciones de la antorcha guadalupana, la peregrinación de Villaflores a Tuxtla de pie y celebraciones litúrgicas en los templos.