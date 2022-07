Fin de la escasez y distribución racionada: se restablece al 70 % distribución de gas LP en SCLC

Sólo Tuxtla Gutiérrez captaba la distribución de gas LP proveniente del estado de Veracruz

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La distribución del gas LP en la región de los Altos en Chiapas no se ha restablecido en un cien por ciento, pero ya no existe desabasto como se registró durante las dos semanas pasadas, especialmente en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, así lo informaron empresas que distribuyen este producto.

El abasto actualmente se encuentra en un 70 por ciento y ya no se limita a la población la cantidad que deben adquirir, la cual, tan sólo la semana anterior, era de 200 pesos por cliente.

Trabajadores de gaseras, argumentaron que el desabasto se debió a que la planta El Cactus, ubicada en Veracruz dejó de operar y sólo distribuían de una sola planta y quedaba todo para Tuxtla Gutiérrez, el municipio que captaba la llegada de este insumo.

«Al cien por ciento no se ha restablecido, quizá un 70 por ciento sí, el transporte no llega diario o como se venía manejando antes, pero sí va tomando su paso, no estamos al cien», dijo Marco Antonio, trabajador de gasera perteneciente a la empresa Rama Gas.

Ya no se perciben largas filas, como ocurrió durante la última semana de junio y las dos primeras de julio y esperan que esto no vuelva a ocurrir.