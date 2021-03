Firman convenio para garantizar el cumplimiento del “3 de 3 contra la violencia de género”

El consejero presidente, Oswaldo Chacón Rojas, acotó que es responsabilidad de los partidos políticos postular a personas sin señalamientos

Aquínoticias Staff

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas y el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, encabezaron la firma del Convenio de colaboración, coordinación y apoyo institucional para garantizar el intercambio de información de personas sancionadas por violencia familiar, doméstica y deudores de pensión alimentaria, que aspiren a ser candidatas o candidatos a cargos de elección popular durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. En el acto, fungieron como testigos de honor la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez; el Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández; la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), Sofía Ruiz Olvera y la Diputada Janette Ovando Reazola, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local.

El Consejero Presidente Oswaldo Chacón, explicó que, el objetivo de este convenio, es garantizar el cumplimiento de los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género denominada: 3 de 3 contra la violencia, así como propiciar el intercambio de información sensible que deba ser registrada en el Sistema Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) de forma oportuna y eficaz, con la finalidad de agilizar y optimizar el proceso de entrega y recepción de dicha información.

“Este, es el primer convenio de esta naturaleza que se firma en el país. Con esta firma de colaboración institucional, garantizamos la correcta aplicación de la declaración 3 de 3 contra la violencia de género, aprobado por el INE y por el IEPC”.

Chacón Rojas acotó que es responsabilidad de los partidos políticos postular a personas sin señalamientos. Dijo que no se vale traspasar esta responsabilidad a las autoridades electorales, que exclusivamente actúan en base a lo establecido en la Ley. Explicó que lo novedoso que aporta este convenio, es que, personas que no estén al corriente en el pago y entrega de sus pensiones alimentarias, no podrán postularse. Agregó que es en esta parte, donde el Poder Judicial del Estado es fundamental, pues ellos tienen esa información.

El Magistrado Presidente del PJE, Juan Óscar Trinidad Palacios, señaló que, en sus respectivos ámbitos de competencia colaborarán con las y los servidores públicos involucrados en la emisión y recepción de la información respecto de las personas sancionadas por violencia familiar, doméstica y deudores de pensión alimenticia que quieran ser candidatas o candidatos a cargos de elección popular, para dar cumplimiento a los Lineamientos en la materia.

Trinidad Palacios señaló que, no es responsabilidad del IEPC ni de las instancias jurisdiccionales el hecho de que las y los posibles candidatos tengan antecedentes; sino que es una obligación de los partidos políticos confirmar que sus aspirantes cumplan con todos los requisitos de elegibilidad. “Este es el espíritu de este convenio, cuando los partidos quieran saber cuál candidato o candidata tiene antecedentes penales, pueden acudir al Instituto de Elecciones, y a través del PJE, tendrán toda la información fidedigna sobre el estado jurídico en el que se encuentran las y los pretendientes a una posición de elección”.

En su intervención la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, reconoció el esfuerzo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y del Poder Judicial del Estado, por concretar este convenio que dará certeza a la selección de las y los candidatos y a todo el proceso electoral. Mencionó que ya no se puede tolerar cualquier conducta que lesione las garantías de las y los chiapanecos en el ámbito de acceso a la justicia.

“Mientras existan mujeres que sufran discriminación o violencia, que sean excluidas del quehacer público, que carezcan al acceso a la salud, a la educación, todas las instituciones públicas estamos obligadas a trabajar para erradicar esa situación. Estamos seguros de la colaboración efectiva entre el IEPC y el PJE para cubrir, en el presente proceso electoral y en el futuro, la iniciativa tres de tres contra la violencia, con ello habrá seguridad de que las y los aspirantes a una candidatura no cuenten con antecedentes de denuncias”, precisó.

Durante la firma de convenio estuvieron presentes las y los consejeros electorales Blanca Estela Parra Chávez, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez De Castro León, Guillermo Arturo Rojo Martínez y Edmundo Henríquez Arellano; el Secretario Ejecutivo, Manuel Jiménez Dorantes; así como las y los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante el IEPC.